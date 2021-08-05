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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Интер Майами
Орландо Сити - Интер Майами: обзор матча 05 августа 2021
Орландо Сити
05.08.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
1 : 1
Завершен
Интер Майами
45+1'
А. Карлос
66'
К. Гиббс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Интер Майами
Желтая карточка
О. Росель
85'
84'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Л. Морган
Замена
E. Más
️️️️
Руан
81'
77'
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Гиббс
Замена
О. Росель
️️️️
Ж. Урсо
76'
Замена
Т. Акинделе
️️️️
Б. Мичел
75'
68'
Желтая карточка
Р. Писарро
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
К. Мюллер
67'
66'
ГОЛ! 1:1!
К. Гиббс
Пас отдал
В. Ульоа
61'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Робинсон
60'
Замена
Р. Писарро
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Ж. Урсо
56'
Замена
Р. Шлегель
️️️️
А. Карлос
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Карлос
Пас отдал
Нани
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
17
Нани
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Орландо Сити
23
Emmanuel Más
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
99
Адам Гринвис
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
18
Dylan Castanheira
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4-3-4
13
Руан
6
Янссон
24
Смит
3
Карлос
30
Урсо
8
Переа
10
Перейра
31
Стайдухар
8
Мюллер
17
Нани
91
Мичел
3-3-4
22
Марсман
4
Фигаль
18
Лирдам
3
Гиббс
13
Ульоа
8
Матюиди
90
Морган
4
Макун
19
Робинсон
40
Грегоре
9
Игуаин
13
Руан
23
23
13
Руан
3
Карлос
21
Шлегель
21
Шлегель
3
Карлос
30
Урсо
16
Росель
16
Росель
30
Урсо
8
Мюллер
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
8
Мюллер
91
Мичел
13
Акинделе
13
Акинделе
91
Мичел
90
Морган
19
Вассилев
19
Вассилев
90
Морган
3
Гиббс
20
Ши
20
Ши
3
Гиббс
9
Игуаин
7
Писарро
7
Писарро
9
Игуаин
19
Робинсон
9
Карранца
9
Карранца
19
Робинсон
Остались в запасе
Орландо Сити
Интер Майами
99
Адам Гринвис
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
99
Адам Гринвис
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
30
David Loera
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Орландо Сити - Интер Майами
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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