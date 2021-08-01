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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 01 августа 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
01.08.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 21 тур
2 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
8'
В. Кармона
63'
Фабио
60'
Г. Боу
84'
Б. Бай
90+1'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+3
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
К. Хиль
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
А. Букса
84'
ГОЛ! 2:2!
Б. Бай
Пас отдал
К. Хиль
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
К. Кларк
78'
75'
Замена
T.
️️️️
T. McNamara
75'
Замена
В. Каптум
️️️️
А. Ингви Траустасон
Желтая карточка
К. Кларк
70'
ГОЛ! 2:1!
Фабио
Пас отдал
К. Кларк
63'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
В. Кармона
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
Г. Боу
Пас отдал
Д. Джонс
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
58'
45'
+1
Желтая карточка
А. Ингви Траустасон
39'
Желтая карточка
T. McNamara
Желтая карточка
К. Кассерес
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Кармона
Пас отдал
К. Данкан
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Фабио
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
12
T.
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
3-2-5
31
Мигел
3
Данкан
12
Эдвардс
3
54
23
Кассерес
47
Толкин
9
Климала
8
Кларк
16
Кармона
90
Фабио
4-3-3
18
88
Фаррелл
20
24
Джонс
5
Бай
7
Боу
8
Полстер
9
Траустасон
26
10
Хиль
16
Букса
8
Кларк
0
0
8
Кларк
16
Кармона
16
Йервуд
16
Йервуд
16
Кармона
9
Климала
16
16
9
Климала
26
12
12
26
10
Хиль
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
10
Хиль
9
Траустасон
6
Каптум
6
Каптум
9
Траустасон
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн
18
Ryan Meara
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
36
Earl Edwards Jr.
ВР
72
Damian Rivera
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
72
Damian Rivera
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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