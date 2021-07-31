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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд: обзор матча 31 июля 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
31.07.2021, суббота, 05:00
США. МЛС, 21 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
27'
Р. Равелосон
34'
V. Vázquez
53'
S. Kljestan (П)
56'
С. Грандсир
29'
Ж. Эбобиссе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
90'
+6
Желтая карточка
Л. Мабиала
83'
Желтая карточка
Д. Чара
Замена
С. Кулибали
️️️️
Х. Араухо
76'
74'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
68'
Замена
Д. Асприлья
️️️️
Й. Чара
Замена
C. Dunbar
️️️️
С. Грандсир
68'
Замена
А. Уильямс
️️️️
E. Zubak
67'
Желтая карточка
J. Villafaña
62'
60'
Замена
Б. Бодили
️️️️
П. Бонилья
59'
Замена
️️️️
М. Лориа
59'
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Фочив
59'
Замена
С. Бланко
️️️️
D. Valeri
ГОЛ! 4:1!
С. Грандсир
Пас отдал
Х. Араухо
56'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
S. Kljestan
53'
Замена
A. Saldana
️️️️
V. Vázquez
46'
ГОЛ! 2:1!
V. Vázquez
Пас отдал
Х. Араухо
34'
29'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Й. Чара
ГОЛ! 1:0!
Р. Равелосон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Diego Valeri
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
99
Фелипе Мора
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Сега Кулибали
ЦФ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
4
7
Грандсир
22
Равелосон
22
Араухо
20
ДеПуй
16
91
Кабрал
2-2-1-5
12
Кларк
33
Мабиала
28
Туилома
8
21
Чара
8
Чара
99
Мора
44
Лориа
2
ван Ранкин
20
Фочив
28
Бонилья
22
Араухо
4
Кулибали
4
Кулибали
22
Араухо
8
43
43
8
11
9
Уильямс
9
Уильямс
11
7
Грандсир
70
70
7
Грандсир
8
29
Бланко
29
Бланко
8
20
Фочив
8
Паредес
8
Паредес
20
Фочив
28
Бонилья
98
Бодили
98
Бодили
28
Бонилья
8
Чара
27
Асприлья
27
Асприлья
8
Чара
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
31
Альяж Ивачич
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦФ
24
Danilo Acosta
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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