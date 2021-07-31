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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Коламбус
Нью-Йорк Сити - Коламбус: обзор матча 31 июля 2021
Нью-Йорк Сити
31.07.2021, суббота, 02:30
США. МЛС, 21 тур
4 : 1
Завершен
Коламбус
14'
В. Кастелланос
51'
К. Паркс
71'
С. Родригес
90+5'
П. Сантуш (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Коламбус
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Сантуш
82'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
D. Nagbe
Замена
T. Rocha
️️️️
Х. Медина
82'
75'
Замена
W. Francis
️️️️
Л. Зелараян
ГОЛ! 3:0!
С. Родригес
Пас отдал
М. Моралес
71'
Желтая карточка
Х. Медина
69'
62'
Замена
E. Hurtado
️️️️
B. Wright-Phillips
62'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Диас
62'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
Х. Аффул
Желтая карточка
В. Кастелланос
55'
ГОЛ! 2:0!
К. Паркс
51'
49'
Желтая карточка
П. Сантуш
Желтая карточка
Г. Тораринссон
41'
Замена
️️️️
Н. Асеведо
33'
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
Х. Медина
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
11
Тиаго Андраде
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Tony Rocha
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Erik Hurtado
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
4-3-4
3
18
Калленс
27
Моралес
25
Шано
4
Тораринссон
55
Паркс
28
Медина
11
Андраде
11
Кастелланос
5
Асеведо
13
3-5-2
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
47
13
6
14
10
Зелараян
7
Сантуш
11
Диас
99
28
Медина
15
15
28
Медина
25
Аффул
12
12
25
Аффул
11
Диас
11
Этьенн
11
Этьенн
11
Диас
6
6
Фрейзер
6
Фрейзер
6
99
9
9
99
10
Зелараян
14
14
10
Зелараян
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Коламбус
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
24
Evan Bush
ВР
23
Александру Мэцан
АП
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
Александру Мэцан
АП
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Коламбус
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
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