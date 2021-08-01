Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Монреаль
Интер Майами - Монреаль: обзор матча 01 августа 2021
Интер Майами
01.08.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 21 тур
2 : 1
Завершен
Монреаль
49'
Г. Игуаин (П)
69'
Г. Игуаин
20'
Х. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Монреаль
88'
Замена
C. Bayiha
️️️️
Z. Brault Guillard
Замена
И. Вассилев
️️️️
Г. Игуаин
85'
82'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
З. Бассонг
Желтая карточка
Грегоре
78'
76'
Замена
M. Kizza
️️️️
М. Шоньер
Замена
Б. Ши
️️️️
К. Гиббс
75'
ГОЛ! 2:1!
Г. Игуаин
69'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
F. Higuaín
66'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Игуаин
49'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Торрес
18'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Монреаль
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
4-2-4
22
Марсман
3
Гиббс
4
Фигаль
14
18
Лирдам
13
Ульоа
90
Морган
40
Грегоре
9
Игуаин
19
Робинсон
2
5-5
2
66
Шоньер
10
Михайлович
99
Торрес
2
Ваньяма
41
Пантемис
13
14
22
Бассонг
4
Камачо
9
Игуаин
19
Вассилев
19
Вассилев
9
Игуаин
2
8
Матюиди
8
Матюиди
2
3
Гиббс
20
Ши
20
Ши
3
Гиббс
66
Шоньер
12
12
66
Шоньер
2
27
27
2
22
Бассонг
28
Йонсен
28
Йонсен
22
Бассонг
Остались в запасе
Интер Майами
Монреаль
77
Джон МакКартни
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Интер Майами - Монреаль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
Новости команд
Все
Интер Майами
Монреаль
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
10 сентября
Экс-игрок «Барсы» и «Арсенала» отправил дочь в Россию креститься
4 сентября
2
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
30 августа
37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Миранчук сделал первые голевые передачи в сезоне МЛС
4 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+