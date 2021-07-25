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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Торонто
Чикаго Файр - Торонто: обзор матча 25 июля 2021
Чикаго Файр
25.07.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 20 тур
1 : 2
Завершен
Торонто
77'
А. Медран
2'
Й. Сотельдо
76'
N. DeLeon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Торонто
Замена
L. Stojanovic
️️️️
Б. Секулич
82'
81'
Желтая карточка
L. Singh
81'
Замена
N. Okello
️️️️
L. Singh
ГОЛ! 1:2!
А. Медран
Пас отдал
Ф. Герберс
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
N. DeLeon
Пас отдал
P. Mullins
Желтая карточка
М. Пинеда
71'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
М. Анхель Наварро
69'
63'
Замена
N. DeLeon
️️️️
Р. Призо-Мбонге
Замена
Ф. Герберс
️️️️
W. Omsberg
57'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
57'
46'
Замена
P. Mullins
️️️️
T. Endoh
46'
Замена
J. Altidore
️️️️
Д. Дуайер
2'
ГОЛ! 0:1!
Й. Сотельдо
Пас отдал
T. Endoh
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
30
Гастон Хименес
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
2
Борис Секулич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Торонто
26
Alex Bono
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Дом Дуайер
ЦФ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
21
Фабиан Герберс
ЦП
4
Джон Эспиноса
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
3-1-2-1-3
1
16
29
Наварро
3
30
Хименес
10
Медран
22
Пинеда
19
Франковски
9
Берич
31
Алиседа
2
Секулич
3-1-5
26
2
17
Мавинга
34
8
Дельгадо
30
Сотельдо
6
Призо-Мбонге
4
31
8
Посуэло
16
21
Герберс
21
Герберс
16
29
Наварро
4
Эспиноса
4
Эспиноса
29
Наварро
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
2
Секулич
10
10
2
Секулич
14
Дуайер
17
17
14
Дуайер
31
13
13
31
6
Призо-Мбонге
18
18
6
Призо-Мбонге
14
14
31
31
Остались в запасе
Чикаго Файр
Торонто
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
21
Ауро
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Чикаго Файр - Торонто
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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