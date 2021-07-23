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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Сиэтл
Остин - Сиэтл: обзор матча 23 июля 2021
Остин
23.07.2021, пятница, 04:30
США. МЛС, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сиэтл
67'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Сиэтл
90'
+4
Желтая карточка
J. Medranda
90'
+4
Замена
A. Villanueva
️️️️
Р. Бейкер-Уайтинг
Желтая карточка
C. Dominguez
85'
Замена
M. Perez
️️️️
K. Manneh
77'
67'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
Желтая карточка
H. Jimenez
57'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Р. Редес
57'
54'
Замена
К. Роу
️️️️
Ж. Пауло
54'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
С. Адениран
53'
Замена
J. Medranda
️️️️
Б. Смит
34'
Желтая карточка
С. Адениран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
23
Жан Колманич
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сиэтл
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
17
Джон Галлахер
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
34
William Pulisic
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
26
Эндрю Томас
ЦФ
35
Alex Villanueva
ЦФ
97
Juan Alvarez
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
2-2-5
1
5
18
Касканте
68
Кристиан
4
Ринг
31
23
Колманич
8
Почеттино
17
Редес
10
2-2-5
28
Гомес Андраде
14
Смит
6
Лейва
6
Пауло
45
7
Адениран
3
Варгас
27
Бейкер-Уайтинг
18
17
Редес
17
Галлахер
17
Галлахер
17
Редес
31
2
2
31
14
Смит
94
94
14
Смит
6
Пауло
22
Роу
22
Роу
6
Пауло
27
Бейкер-Уайтинг
35
35
27
Бейкер-Уайтинг
7
Адениран
9
Руидиас
9
Руидиас
7
Адениран
Остались в запасе
Остин
Сиэтл
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
34
William Pulisic
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
30
Stefan Cleveland
ВР
26
Эндрю Томас
ЦФ
97
Juan Alvarez
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
4
Aedan Stanley
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
34
William Pulisic
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
26
Эндрю Томас
ЦФ
97
Juan Alvarez
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Остин - Сиэтл
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
Q2
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