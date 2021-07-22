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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес
Портленд - Лос-Анджелес: обзор матча 22 июля 2021
Портленд
22.07.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 19 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
2'
D. Valeri
90+3'
Ф. Мора
17'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Лос-Анджелес
ГОЛ! 2:1!
Ф. Мора
Пас отдал
С. Бланко
90'
+3
Желтая карточка
К. Паредес
86'
Замена
Б. Бодили
️️️️
П. Бонилья
86'
79'
Замена
Б. Родригес
️️️️
К. Вела
Замена
С. Бланко
️️️️
Й. Чара
74'
Замена
Ф. Мора
️️️️
Ж. Эбобиссе
74'
68'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Ф. Гинелла
68'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Д. Паласиос
67'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
К. Мун-Хван
Замена
Д. Асприлья
️️️️
М. Лориа
67'
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Фочив
67'
17'
ГОЛ! 1:1!
К. Вела
Пас отдал
Д. Росси
ГОЛ! 1:0!
D. Valeri
Пас отдал
Х. ван Ранкин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
98
Блэйк Бодили
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
24
Álvaro Quezada
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
2-2-1-5
12
Кларк
33
Мабиала
28
Туилома
21
Чара
8
8
Чара
2
ван Ранкин
17
Эбобиссе
44
Лориа
20
Фочив
28
Бонилья
4-2-5
33
Блэкмон
4
Сегура
3
Фарфан
6
Паласиос
15
Блессинг
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
30
33
Мун-Хван
10
Вела
9
Росси
8
Чара
29
Бланко
29
Бланко
8
Чара
20
Фочив
8
Паредес
8
Паредес
20
Фочив
44
Лориа
27
Асприлья
27
Асприлья
44
Лориа
28
Бонилья
98
Бодили
98
Бодили
28
Бонилья
17
Эбобиссе
99
Мора
99
Мора
17
Эбобиссе
33
Мун-Хван
21
Бэйрд
21
Бэйрд
33
Мун-Хван
10
Вела
7
Родригес
7
Родригес
10
Вела
6
Паласиос
44
Эдвардс
44
Эдвардс
6
Паласиос
45
Гинелла
7
Дюк
7
Дюк
45
Гинелла
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
24
Álvaro Quezada
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
26
Хантер Султ
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
24
Álvaro Quezada
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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