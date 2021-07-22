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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 22 июля 2021
Интер Майами
22.07.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
0 : 5
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
15'
А. Ингви Траустасон
27'
T.
36'
А. Ингви Траустасон
45+4'
А. Букса
83'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
83'
ГОЛ! 0:5!
А. Букса
Пас отдал
Г. Боу
Замена
F. Higuaín
️️️️
Г. Игуаин
80'
78'
Замена
E. Boateng
️️️️
M.
75'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
T. McNamara
Замена
И. Вассилев
️️️️
Р. Писарро
68'
63'
Замена
В. Каптум
️️️️
T.
63'
Замена
Г. Боу
️️️️
К. Хиль
Желтая карточка
J. Chapman
62'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Р. Робинсон
62'
46'
Замена
М. Полстер
️️️️
C. Mafla
Замена
К. Гиббс
️️️️
К. Макун
46'
Замена
J. Chapman
️️️️
Б. Матюиди
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:4!
А. Букса
Пас отдал
К. Хиль
36'
ГОЛ! 0:3!
А. Ингви Траустасон
Пас отдал
Д. Белл
27'
ГОЛ! 0:2!
T.
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
15'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Ингви Траустасон
Пас отдал
К. Хиль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
T.
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
13
Maciel
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
16
Joshua Penn
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
3-3-4
22
Марсман
4
Фигаль
17
Шоукросс
14
13
Ульоа
8
Матюиди
90
Морган
9
Игуаин
19
Робинсон
7
Писарро
4
Макун
2-2-5
18
20
88
Фаррелл
9
Траустасон
12
8
Белл
10
Хиль
13
26
32
7
Писарро
19
Вассилев
19
Вассилев
7
Писарро
4
Макун
3
Гиббс
3
Гиббс
4
Макун
8
Матюиди
14
14
8
Матюиди
19
Робинсон
9
Карранца
9
Карранца
19
Робинсон
9
Игуаин
2
2
9
Игуаин
26
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
26
32
8
Полстер
8
Полстер
32
10
Хиль
7
Боу
7
Боу
10
Хиль
12
6
Каптум
6
Каптум
12
13
24
24
13
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
77
Джон МакКартни
ВР
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
16
Joshua Penn
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
16
Joshua Penn
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
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