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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Сиэтл
Миннесота Юнайтед - Сиэтл: обзор матча 18 июля 2021
Миннесота Юнайтед
18.07.2021, воскресенье, 21:00
США. МЛС, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сиэтл
81'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Сиэтл
Замена
О. Алонсо
️️️️
Э. Рейносо
87'
86'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
A. Cissoko
Замена
E. Finlay
️️️️
Ф. Фрагапане
86'
85'
Замена
С. Адениран
️️️️
Д. Лейва
ГОЛ! 1:0!
Р. Лод
81'
Замена
N. Hansen
️️️️
А. Эну
74'
70'
Замена
Д. Атенсио
️️️️
Б. Смит
65'
Желтая карточка
A. Cissoko
Желтая карточка
Э. Рейносо
64'
18'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
13'
Желтая карточка
Д. Лейва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Ethan Finlay
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
24
Justin McMaster
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Сиэтл
26
Эндрю Томас
ВР
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
12
Джош Атенсио
ОП
3
Обед Варгас
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
2-4-1-3
21
77
Гаспер
18
Дибасси
7
Фрагапане
17
Лод
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
23
Эну
27
44
4-3-3
30
3
Арреага
94
28
Гомес Андраде
14
Смит
22
Роу
6
Лейва
6
Пауло
9
Руидиас
92
12
7
Фрагапане
13
13
7
Фрагапане
10
Рейносо
6
Алонсо
6
Алонсо
10
Рейносо
23
Эну
12
12
23
Эну
92
45
45
92
14
Смит
12
Атенсио
12
Атенсио
14
Смит
6
Лейва
7
Адениран
7
Адениран
6
Лейва
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Сиэтл
24
Justin McMaster
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
18
Spencer Richey
ЦФ
26
Эндрю Томас
ВР
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
24
Justin McMaster
ЦФ
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Остались в запасе
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
18
Spencer Richey
ЦФ
26
Эндрю Томас
ВР
3
Обед Варгас
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Сиэтл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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