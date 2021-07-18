Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сан-Хосе
Колорадо - Сан-Хосе: обзор матча 18 июля 2021
Колорадо
18.07.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 17 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Хосе
53'
К. Бассетт
11'
Х. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Сан-Хосе
Желтая карточка
J. Price
90'
+5
Желтая карточка
О. Трасти
90'
+2
Желтая карточка
D. Toure
88'
Замена
D. Toure
️️️️
М. Барриос
87'
84'
Замена
A. RÃos
️️️️
М. Лопес
84'
Замена
S. Haji
️️️️
A. Oswaldo
75'
Замена
Д. Скахан
️️️️
Х. Лопес
66'
Замена
L. Abecasis
️️️️
К. Эспиноса
Замена
Б. Галван
️️️️
N. Benezet
66'
55'
Желтая карточка
К. Эспиноса
ГОЛ! 1:1!
К. Бассетт
Пас отдал
N. Benezet
53'
46'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
B. Kikanovic
Желтая карточка
А. Синъясики
38'
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Лопес
Пас отдал
C. Cowell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
19
Jack Price
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сан-Хосе
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Натан
ЦЗ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
32
Collen Warner
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
37
Dantouma Toure
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
9
Siad Haji
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
0
J. Akanyirige
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
4-4-2
23
Ярброу
6
Трасти
5
Абубакар
27
Уилсон
2
11
Синъясики
19
17
Бассетт
20
Мескида
7
Барриос
99
4-4-1-2
5
Натан
4
Бисон
0
15
Лопес
7
6
5
Ремеди
7
Эспиноса
19
Лопес
12
28
7
Барриос
37
37
7
Барриос
99
16
Галван
16
Галван
99
19
Лопес
16
Скахан
16
Скахан
19
Лопес
0
9
9
0
7
Эспиноса
29
29
7
Эспиноса
28
8
8
28
15
Лопес
25
25
15
Лопес
Остались в запасе
Колорадо
Сан-Хосе
32
Collen Warner
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
3
Поль Мари
ПЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
32
Collen Warner
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Диего Рубио
ЦФ
Остались в запасе
3
Поль Мари
ПЗ
0
J. Akanyirige
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Колорадо - Сан-Хосе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Новости команд
Все
Колорадо
Сан-Хосе
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
20 августа
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
2025.08.17 09:30
1
Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца
2025.05.27 12:15
МЛС. Гол Месси помог «Интеру Майами» сыграть вничью с «Колорадо» (2:2)
2024.04.07 09:17
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+