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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нью-Йорк Сити
Коламбус - Нью-Йорк Сити: обзор матча 18 июля 2021
Коламбус
18.07.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 17 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
45+3'
D. Nagbe
62'
Л. Зелараян
48'
Х. Медина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Нью-Йорк Сити
Замена
I. Parente
️️️️
Л. Зелараян
84'
Желтая карточка
B. Wright-Phillips
82'
82'
Замена
С. Родригес
️️️️
К. Паркс
Замена
P. Kitchen
️️️️
M. Hairston
82'
Желтая карточка
W. Francis
80'
Желтая карточка
П. Сантуш
77'
67'
Замена
И. Тажури
️️️️
Х. Медина
66'
Замена
А. Моралес
️️️️
Н. Асеведо
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
М. Берри
63'
ГОЛ! 2:1!
Л. Зелараян
62'
Замена
E. Hurtado
️️️️
А. Мэцан
59'
51'
Желтая карточка
Г. Тораринссон
48'
ГОЛ! 1:1!
Х. Медина
ГОЛ! 1:0!
D. Nagbe
Пас отдал
П. Сантуш
45'
+3
39'
Желтая карточка
Н. Асеведо
Желтая карточка
M. Hairston
37'
34'
Желтая карточка
Х. Медина
31'
Желтая карточка
М. Шано
Желтая карточка
S. Abdul-Salaam
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
14
Waylon Francis
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Сити
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
11
Тиаго Андраде
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
13
Luis Barraza
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
28
Matt Lampson
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Нью-Йорк Сити
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
8
Сантьяго Родригес
АП
25
Cody Mizell
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
3-4-1-2
89
Ром
12
6
Менса
47
6
10
Зелараян
7
Сантуш
14
23
Мэцан
27
Берри
14
3-1-4-1-2
3
18
Калленс
25
Шано
5
Асеведо
55
Паркс
28
Медина
10
Моралес
4
Тораринссон
11
Андраде
11
Кастелланос
13
10
Зелараян
16
16
10
Зелараян
14
2
2
14
23
Мэцан
9
9
23
Мэцан
27
Берри
99
99
27
Берри
55
Паркс
8
Родригес
8
Родригес
55
Паркс
5
Асеведо
27
Моралес
27
Моралес
5
Асеведо
28
Медина
18
Тажури
18
Тажури
28
Медина
Остались в запасе
Коламбус
Нью-Йорк Сити
28
Matt Lampson
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Калеб Портер
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
28
Matt Lampson
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Остались в запасе
25
Cody Mizell
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Коламбус - Нью-Йорк Сити
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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