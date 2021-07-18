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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 18 июля 2021
Атланта Юнайтед
18.07.2021, воскресенье, 00:00
США. МЛС, 17 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
18'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
82'
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
M.
82'
Замена
T.
️️️️
Г. Боу
77'
Желтая карточка
H. Kessler
Замена
Т. Вольфф
️️️️
E. Lopez
77'
Желтая карточка
J. Conway
75'
72'
Замена
C. Mafla
️️️️
Д. Джонс
Желтая карточка
А. Франко
69'
67'
Замена
T. McNamara
️️️️
В. Каптум
Замена
J. Conway
️️️️
E. Torres
58'
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Боу
Пас отдал
А. Букса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
10
Марселино Морено
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
23
Мачоп Чол
ПВ
0
A. Walkes
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
13
Maciel
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Атланта Юнайтед
22
Джош Бауэр
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
T.
ЦП
32
Christian Mafla
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
3-1-3-3
1
6
Кэмпбелл
15
Франко
11
Леннон
14
Сейдич
11
Малрейни
10
Морено
23
Чол
31
32
0
4-4-2
18
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
6
Каптум
8
Полстер
7
Боу
10
Хиль
16
Букса
13
31
36
36
31
32
16
Вольфф
16
Вольфф
32
24
Джонс
32
32
24
Джонс
13
9
Траустасон
9
Траустасон
13
7
Боу
12
12
7
Боу
6
Каптум
26
26
6
Каптум
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
8
Джон Белл
ЦЗ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Остались в запасе
8
Джон Белл
ЦЗ
36
Earl Edwards Jr.
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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