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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Коламбус
Цинциннати - Коламбус: обзор матча 10 июля 2021
Цинциннати
10.07.2021, суббота, 02:30
США. МЛС, 16 тур
2 : 2
Завершен
Коламбус
1'
E. Castillo
24'
Л. Акоста
45+1'
Л. Зелараян
77'
М. Берри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Коламбус
Желтая карточка
К. Станко
88'
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Берри
Пас отдал
Л. Зелараян
75'
Замена
E. Hurtado
️️️️
А. Мэцан
75'
Замена
I. Parente
️️️️
M. Hairston
Замена
Б. Васкес
️️️️
И. Атанга
73'
Замена
Ф. Ковачевич
️️️️
А. Барреаль
73'
Желтая карточка
А. Барреаль
72'
Замена
К. Станко
️️️️
H. Medunjanin
64'
Желтая карточка
Г. Валлесилья
61'
57'
Замена
A. Keita
️️️️
V. Wormgoor
57'
Замена
М. Берри
️️️️
W. Francis
46'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
P. Kitchen
Желтая карточка
G. Cameron
45'
+7
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Л. Зелараян
42'
Вторая желтая
Х. Аффул
39'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
Y. Kubo
32'
Желтая карточка
E. Castillo
28'
ГОЛ! 2:0!
Л. Акоста
Пас отдал
И. Атанга
24'
17'
Желтая карточка
Х. Аффул
ГОЛ! 1:0!
E. Castillo
Пас отдал
Л. Акоста
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
2
Perry Kitchen
ЦФ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
19
Франко Ковачевич
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
Коламбус
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
28
Matt Lampson
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
1-2-1-5
25
4
Валлесилья
32
Акоста
5
22
Барреаль
19
7
20
Атанга
36
4
2-4-1-3
24
6
Менса
25
Аффул
14
10
Зелараян
7
Сантуш
6
23
Мэцан
14
3
2
22
Барреаль
19
Ковачевич
19
Ковачевич
22
Барреаль
4
27
Станко
27
Станко
4
20
Атанга
9
Васкес
9
Васкес
20
Атанга
14
27
Берри
27
Берри
14
14
16
16
14
3
47
47
3
2
12
12
2
23
Мэцан
9
9
23
Мэцан
Остались в запасе
Цинциннати
Коламбус
0
B. Mines
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Главный тренер
Яп Стам
25
Grant Lillard
ЦФ
28
Matt Lampson
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
0
B. Mines
ЦФ
27
Avionne Flanagan
ЦФ
24
Том Петтерссон
ЛЗ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
Остались в запасе
25
Grant Lillard
ЦФ
28
Matt Lampson
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Цинциннати - Коламбус
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
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