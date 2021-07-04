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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Интер Майами
Монреаль - Интер Майами: обзор матча 04 июля 2021
Монреаль
04.07.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 15 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
41'
М. Шоньер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монреаль - Интер Майами
90'
+1
Замена
Р. Шоукросс
️️️️
К. Лирдам
89'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Б. Матюиди
Замена
Х. Торрес
️️️️
M. Toye
87'
Замена
С. Пьетт
️️️️
А. Сейдич
87'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Р. Киото
86'
Замена
З. Бассонг
️️️️
М. Шоньер
80'
76'
Желтая карточка
Грегоре
73'
Желтая карточка
К. Лирдам
71'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
70'
Замена
Р. Писарро
️️️️
J. Chapman
Желтая карточка
Р. Камачо
58'
Желтая карточка
А. Струна
53'
46'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Б. Ши
Замена
Z. Brault Guillard
️️️️
Л. Лаппалайнен
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Шоньер
Пас отдал
Д. Михайлович
41'
Желтая карточка
В. Ваньяма
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
13
Mason Toye
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
20
Брек Ши
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
22
Зоран Бассонг
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
18
Dylan Castanheira
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-5-2
41
Пантемис
4
Камачо
5
Струна
4
Миллер
2
Ваньяма
14
Сейдич
10
Михайлович
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
9
Киото
13
4-1-4-1
77
МакКартни
18
Лирдам
14
4
Фигаль
4
Макун
40
Грегоре
8
Матюиди
90
Морган
14
20
Ши
9
Карранца
66
Шоньер
22
Бассонг
22
Бассонг
66
Шоньер
9
Киото
14
14
9
Киото
26
Лаппалайнен
2
2
26
Лаппалайнен
13
99
Торрес
99
Торрес
13
14
Сейдич
6
Пьетт
6
Пьетт
14
Сейдич
8
Матюиди
2
2
8
Матюиди
18
Лирдам
17
Шоукросс
17
Шоукросс
18
Лирдам
14
7
Писарро
7
Писарро
14
20
Ши
9
Игуаин
9
Игуаин
20
Ши
Остались в запасе
Монреаль
Интер Майами
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Dylan Castanheira
ЦФ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
1
Себастьян Бреза
ВР
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Dylan Castanheira
ЦФ
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Монреаль - Интер Майами
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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