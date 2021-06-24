Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 24 июня 2021
Нью-Инглэнд Революшн
24.06.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 12 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
26'
Т. Бьюкенан
32'
Д. Джонс
51'
Г. Боу
53'
П. Климала
75'
А. Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
Т. Бьюкенан
87'
81'
Замена
J. Pendant
️️️️
Д. Толкин
Замена
А. Букса
️️️️
Г. Боу
81'
75'
ГОЛ! 3:2!
А. Рейес
Замена
А. Ингви Траустасон
️️️️
T.
70'
66'
Замена
T. Barlow
️️️️
Д. Йервуд
53'
ГОЛ! 3:1!
П. Климала
Пас отдал
Фабио
52'
Замена
В. Кармона
️️️️
Ф. Амайя
ГОЛ! 3:0!
Г. Боу
Пас отдал
К. Хиль
51'
Замена
M.
️️️️
М. Полстер
46'
Желтая карточка
М. Полстер
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Джонс
Пас отдал
К. Хиль
32'
29'
Желтая карточка
К. Данкан
ГОЛ! 1:0!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
К. Хиль
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
12
T.
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
13
Maciel
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
16
Викельман Кармона
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
7
J. Pendant
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
4-5-1
30
Тернер
5
Бай
22
24
Джонс
88
Фаррелл
17
Бьюкенан
7
Боу
12
8
Полстер
10
Хиль
26
4-4-2
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
3
Данкан
47
Толкин
54
25
Амайя
15
Рейес
16
Йервуд
90
Фабио
9
Климала
8
Полстер
13
13
8
Полстер
17
Бьюкенан
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
17
Бьюкенан
12
9
Траустасон
9
Траустасон
12
7
Боу
16
Букса
16
Букса
7
Боу
47
Толкин
7
7
47
Толкин
25
Амайя
16
Кармона
16
Кармона
25
Амайя
16
Йервуд
16
16
16
Йервуд
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
8
Джон Белл
ЦЗ
19
Edward Kizza
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
17
Кэмерон Харпер
ПВ
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
8
Джон Белл
ЦЗ
19
Edward Kizza
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
17
Кэмерон Харпер
ПВ
18
Ryan Meara
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+