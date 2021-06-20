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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Интер Майами
Ди Си Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 20 июня 2021
Ди Си Юнайтед
20.06.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 11 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
73'
О. Камара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Интер Майами
90'
+3
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
F. Brillant
️️️️
Ю. Грессель
90'
+2
84'
Красная карточка
Р. Шоукросс
Замена
Ж. Мора
️️️️
К. Паредес
83'
Замена
Г. Йоу
️️️️
О. Камара
83'
80'
Замена
Д. Джонс
️️️️
К. Макун
80'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Б. Ши
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Камара
73'
73'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Л. Морган
Замена
Н. Роберта
️️️️
A. Perez
63'
Замена
М. Найман
️️️️
F. Martins
63'
58'
Замена
В. Ульоа
️️️️
J. Chapman
56'
Вторая желтая
Грегоре
47'
Желтая карточка
Грегоре
37'
Желтая карточка
Х. Карранца
Желтая карточка
F. Martins
37'
Желтая карточка
К. Паредес
25'
23'
Желтая карточка
К. Макун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
26
Adrien Perez
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
20
Брек Ши
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Ди Си Юнайтед
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
27
Yamil Asad
ЦП
9
Найджел Роберта
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Интер Майами
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
13
Виктор Ульоа
ЦП
18
Dylan Castanheira
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
4-3-1-2
24
2
Пинес
4
Хайнс-Айк
6
Канус
31
Нахар
30
Паредес
8
24
Грессель
17
Арриола
9
Камара
26
4-1-4-1
77
МакКартни
14
17
Шоукросс
4
Фигаль
4
Макун
40
Грегоре
8
Матюиди
90
Морган
14
20
Ши
9
Карранца
26
9
Роберта
9
Роберта
26
8
44
Найман
44
Найман
8
24
Грессель
13
13
24
Грессель
30
Паредес
5
Мора
5
Мора
30
Паредес
9
Камара
7
Йоу
7
Йоу
9
Камара
20
Ши
2
2
20
Ши
90
Морган
18
Лирдам
18
Лирдам
90
Морган
4
Макун
33
Джонс
33
Джонс
4
Макун
14
13
Ульоа
13
Ульоа
14
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
10
Йорди Рейна
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
27
Yamil Asad
ЦП
Главный тренер
Эрнан Лосада
18
Dylan Castanheira
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
10
Йорди Рейна
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
27
Yamil Asad
ЦП
Остались в запасе
18
Dylan Castanheira
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Интер Майами
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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