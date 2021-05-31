Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Остин
Сиэтл - Остин: обзор матча 31 мая 2021
Сиэтл
31.05.2021, понедельник, 04:30
США. МЛС, 10 тур
0 : 0
Завершен
Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Остин
90'
+5
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Д. Страуд
90'
+2
Замена
M. Perez
️️️️
C. Dominguez
87'
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Галлахер
Замена
Д. Лейва
️️️️
Б. Смит
86'
Замена
W. Bruin
️️️️
F. Montero
79'
Замена
J. Medranda
️️️️
К. Роу
66'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Страуд
24'
Желтая карточка
N. Lima
Желтая карточка
Х. Арреага
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
5
Matt Besler
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
68
Кристиан
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
10
C. Dominguez
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Сиэтл
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
4
Aedan Stanley
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
2
Manny Perez
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
4-4-2
30
14
Смит
3
Арреага
5
Толо
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
22
Роу
16
Рольдан
6
Пауло
9
Руидиас
12
4-2-2-2
1
5
18
Касканте
24
23
Колманич
4
Ринг
68
Кристиан
8
Почеттино
8
Страуд
17
Галлахер
10
12
29
29
12
22
Роу
94
94
22
Роу
14
Смит
6
Лейва
6
Лейва
14
Смит
17
Галлахер
17
Редес
17
Редес
17
Галлахер
8
Страуд
6
Берхальтер
6
Берхальтер
8
Страуд
10
2
2
10
Остались в запасе
Сиэтл
Остин
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
4
Aedan Stanley
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
Остались в запасе
4
Aedan Stanley
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Сиэтл - Остин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
Новости команд
Все
Сиэтл
Остин
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
МЛС. Миранчук продлил безголевую серию
2025.05.15 08:28
Трехкратный чемпион России перешел в «Ривер Плейт»
2025.01.22 13:22
1
У Месси самая высокая зарплата в МЛС, экс-игрок «Зенита» – в топ-10
2024.05.16 23:48
4
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
2023.07.02 09:44
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
2023.02.26 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+