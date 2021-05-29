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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нэшвилл
Атланта Юнайтед - Нэшвилл: обзор матча 29 мая 2021
Атланта Юнайтед
29.05.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 2
Завершен
Нэшвилл
6'
М. Морено
52'
E. Lopez
80'
Х. Мухтар
83'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Нэшвилл
90'
+2
Желтая карточка
А. Джонстон
83'
ГОЛ! 2:2!
Х. Мухтар
Пас отдал
Д. Баджи
80'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мухтар
Пас отдал
Д. Ловиц
77'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
77'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
А. Годой
71'
Замена
Д. Баджи
️️️️
Й. Кадис
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
М. Морено
69'
60'
Желтая карточка
Д. Ловиц
60'
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
А. Мьюил
Замена
Э. Барко
️️️️
Д. Малрейни
58'
57'
Желтая карточка
Д. МакКарти
ГОЛ! 2:0!
E. Lopez
Пас отдал
Д. Белло
52'
Желтая карточка
М. Морено
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Морено
Пас отдал
М. Робинсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
10
Марселино Морено
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
0
A. Walkes
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
19
Алекс Мьюил
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Атланта Юнайтед
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
5
Матеус Россетто
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
18
Ben Lundgaard
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
3-1-2-4
1
Гьюзан
2
Белло
12
Робинсон
11
Леннон
5
Соса
10
Морено
11
Малрейни
0
77
Мартинес
16
32
4-5-1
1
2
Джонстон
25
Циммерман
4
2
Ловиц
19
Мьюил
20
Годой
11
Леаль
10
Мухтар
13
МакКарти
29
Кадис
11
Малрейни
5
Барко
5
Барко
11
Малрейни
10
Морено
5
Ибарра
5
Ибарра
10
Морено
19
Мьюил
9
Сапонг
9
Сапонг
19
Мьюил
20
Годой
22
22
20
Годой
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
29
Кадис
14
Баджи
14
Баджи
29
Кадис
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нэшвилл
18
Ben Lundgaard
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦП
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦП
15
Алан Франко
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Остались в запасе
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нэшвилл
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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