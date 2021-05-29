Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Торонто
Коламбус - Торонто: обзор матча 29 мая 2021
Коламбус
29.05.2021, суббота, 22:00
США. МЛС, 9 тур
2 : 1
Завершен
Торонто
12'
Л. Диас
22'
Г. Зардес
52'
A. Akinola
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Торонто
89'
Замена
P. Mullins
️️️️
М. Дельгадо
Замена
А. Мэцан
️️️️
Л. Диас
85'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
Г. Зардес
83'
78'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Я. Шаффельбург
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
Артур
73'
Замена
Д. Менса
️️️️
V. Wormgoor
73'
55'
Замена
А. Посуэло
️️️️
N. DeLeon
52'
ГОЛ! 2:1!
A. Akinola
46'
Замена
L. Singh
️️️️
К. Мавинга
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
Пас отдал
П. Сантуш
22'
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
Пас отдал
П. Сантуш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
26
Alex Bono
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
21
Ауро
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
14
Noble Okello
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
2-5-1-2
89
Ром
25
Аффул
3
7
Сантуш
6
Артур
6
10
Зелараян
11
Этьенн
11
Диас
9
Зардес
3
4-2-1-3
26
21
Ауро
92
17
Мавинга
15
Савалета
8
Дельгадо
22
Ларея
18
Шаффельбург
9
18
4
6
Артур
12
12
6
Артур
3
6
Менса
6
Менса
3
11
Диас
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Диас
9
Зардес
99
99
9
Зардес
17
Мавинга
31
31
17
Мавинга
18
Шаффельбург
26
Нельсон
26
Нельсон
18
Шаффельбург
18
8
Посуэло
8
Посуэло
18
8
Дельгадо
13
13
8
Дельгадо
Остались в запасе
Коламбус
Торонто
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
14
Noble Okello
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
25
Grant Lillard
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
Остались в запасе
14
Noble Okello
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
31
Квентин Вестберг
ВР
2
Justin Morrow
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Коламбус - Торонто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Торонто
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
20:59
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
Вчера, 20:58
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
Вчера, 16:29
4
Игрок, которому Месси швырнул мяч в лицо, прокомментировал скандальный эпизод
22 ноября
5
Месси швырнул мяч в лицо сопернику
22 ноября
9
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+