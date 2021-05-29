Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 29 мая 2021
Цинциннати
29.05.2021, суббота, 22:00
США. МЛС, 9 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
70'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
79'
Замена
Д. Белл
️️️️
Т. Бьюкенан
Замена
Б. Васкес
️️️️
Y. Kubo
77'
Замена
А. Барреаль
️️️️
К. Станко
71'
Желтая карточка
Y. Kubo
70'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Букса
Пас отдал
К. Хиль
66'
Желтая карточка
H. Kessler
65'
Замена
E. Kizza
️️️️
А. Ингви Траустасон
33'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
Желтая карточка
К. Станко
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
13
Maciel
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
2-4-4
25
4
Валлесилья
22
Матаррита
8
Крус
27
Станко
5
32
Акоста
20
Бреннер
7
36
9
Локадия
4-4-2
30
Тернер
88
Фаррелл
22
24
Джонс
5
Бай
9
Траустасон
8
Полстер
17
Бьюкенан
10
Хиль
26
16
Букса
27
Станко
22
Барреаль
22
Барреаль
27
Станко
7
9
Васкес
9
Васкес
7
17
Бьюкенан
8
Белл
8
Белл
17
Бьюкенан
9
Траустасон
19
19
9
Траустасон
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
6
Вилфрид Каптум
ЦП
13
Maciel
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
Остались в запасе
6
Вилфрид Каптум
ЦП
13
Maciel
ЦФ
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+