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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Ди Си Юнайтед
Интер Майами - Ди Си Юнайтед: обзор матча 30 мая 2021
Интер Майами
30.05.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 9 тур
0 : 3
Завершен
Ди Си Юнайтед
15'
О. Камара
21'
П. Арриола
71'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Ди Си Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
80'
Замена
Й. Рейна
️️️️
П. Арриола
80'
Замена
М. Найман
️️️️
Х. Морено
75'
Замена
F. Brillant
️️️️
Э. Нахар
71'
ГОЛ! 0:3!
О. Камара
Пас отдал
П. Арриола
Замена
К. Лирдам
️️️️
К. Макун
61'
61'
Замена
F. Martins
️️️️
К. Паредес
Замена
F. Higuaín
️️️️
Х. Карранца
61'
Замена
J. Chapman
️️️️
Б. Матюиди
61'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
52'
52'
Желтая карточка
П. Арриола
52'
Желтая карточка
К. Паредес
46'
Замена
Ж. Мора
️️️️
A. Perez
Замена
Б. Ши
️️️️
В. Ульоа
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
П. Арриола
Пас отдал
A. Perez
15'
ГОЛ! 0:1!
О. Камара
Пас отдал
Р. Канус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
17
Пол Арриола
ПВ
26
Adrien Perez
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Интер Майами
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
2
Federico Higuaín
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Ди Си Юнайтед
5
Жозеф Мора
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
27
Yamil Asad
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
10
Йорди Рейна
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
4-1-3-2
77
МакКартни
4
Макун
17
Шоукросс
33
Джонс
4
Фигаль
40
Грегоре
8
Матюиди
90
Морган
13
Ульоа
9
Игуаин
9
Карранца
4-3-1-2
24
31
Нахар
6
Канус
4
Хайнс-Айк
2
Пинес
24
Грессель
8
Морено
30
Паредес
17
Арриола
9
Камара
26
9
Карранца
2
2
9
Карранца
13
Ульоа
20
Ши
20
Ши
13
Ульоа
4
Макун
18
Лирдам
18
Лирдам
4
Макун
8
Матюиди
14
14
8
Матюиди
17
Арриола
10
Рейна
10
Рейна
17
Арриола
8
Морено
44
Найман
44
Найман
8
Морено
26
5
Мора
5
Мора
26
31
Нахар
13
13
31
Нахар
30
Паредес
8
8
30
Паредес
Остались в запасе
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Главный тренер
Фил Невилл
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
27
Yamil Asad
ЦП
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
Остались в запасе
17
Kimarni Smith
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
21
Jon Kempin
ЦФ
27
Yamil Asad
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Интер Майами - Ди Си Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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