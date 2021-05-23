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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Атланта Юнайтед
Сиэтл - Атланта Юнайтед: обзор матча 23 мая 2021
Сиэтл
23.05.2021, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 9 тур
1 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
6'
Р. Руидиас
85'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Атланта Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Ибарра
Желтая карточка
А. Рольдан
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Россетто
88'
Замена
М. Россетто
️️️️
E. Hyndman
88'
Замена
E. Torres
️️️️
Д. Мартинес
85'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Мартинес
Замена
F. Montero
️️️️
К. Роу
81'
Желтая карточка
Х. Арреага
69'
Замена
Д. Лейва
️️️️
W. Bruin
69'
46'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
E. Lopez
32'
Желтая карточка
E. Hyndman
Желтая карточка
Н. Толо
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
Ж. Пауло
6'
2'
Желтая карточка
E. Lopez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
5
Франко Ибарра
ОП
10
Марселино Морено
АП
0
A. Walkes
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Сиэтл
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Атланта Юнайтед
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
18
Ben Lundgaard
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
4-4-2
30
14
Смит
3
Арреага
5
Толо
28
Гомес Андраде
7
Рольдан
22
Роу
16
Рольдан
6
Пауло
9
Руидиас
29
3-2-1-4
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
2
Белло
5
Соса
5
Ибарра
10
Морено
77
Мартинес
16
32
0
22
Роу
12
12
22
Роу
29
6
Лейва
6
Лейва
29
16
5
Россетто
5
Россетто
16
32
11
Малрейни
11
Малрейни
32
77
Мартинес
31
31
77
Мартинес
Остались в запасе
Сиэтл
Атланта Юнайтед
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
18
Ben Lundgaard
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЛВ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
Остались в запасе
18
Ben Lundgaard
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦЗ
3
Alex De John
ЦФ
36
Jackson Conway
ЦФ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Сиэтл - Атланта Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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