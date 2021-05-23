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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Колорадо
Лос-Анджелес - Колорадо: обзор матча 23 мая 2021
Лос-Анджелес
23.05.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 9 тур
2 : 1
Завершен
Колорадо
15'
Д. Росси
34'
Д. Росси
50'
М. Барриос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Колорадо
Замена
М. Фарфан
️️️️
Д. Паласиос
88'
80'
Замена
N. Benezet
️️️️
К. Бассетт
Замена
К. Мун-Хван
️️️️
К. Бэйрд
76'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
76'
74'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Л. Абубакар
69'
Желтая карточка
J. Lewis
63'
Замена
J. Lewis
️️️️
М. Барриос
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
61'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Вела
60'
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Барриос
Пас отдал
Д. Рубио
ГОЛ! 2:0!
Д. Росси
Пас отдал
К. Вела
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
Пас отдал
К. Бэйрд
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Диего Паласиос
ЦЗ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
2
Jordan Harvey
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Ким Мун-Хван
ПЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
12
Кортне Форд
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
4-4-2
13
3
Мурильо
4
Сегура
6
Паласиос
33
Блэкмон
8
Сифуэнтес
20
Атуэста
14
Кайе
21
Бэйрд
10
Вела
9
Росси
3-2-3-2
23
Ярброу
27
Уилсон
5
Абубакар
23
Винс
6
Трасти
2
17
Бассетт
19
3
Акоста
7
Барриос
11
Рубио
10
Вела
19
Мусовски
19
Мусовски
10
Вела
21
Бэйрд
33
Мун-Хван
33
Мун-Хван
21
Бэйрд
6
Паласиос
3
Фарфан
3
Фарфан
6
Паласиос
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
17
Бассетт
99
99
17
Бассетт
5
Абубакар
11
Синъясики
11
Синъясики
5
Абубакар
7
Барриос
14
14
7
Барриос
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Колорадо
30
Tomás Romero
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
12
Кортне Форд
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
30
Tomás Romero
ЦФ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
12
Кортне Форд
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Лос-Анджелес - Колорадо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
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