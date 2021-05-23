Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 23 мая 2021
Нью-Инглэнд Революшн
23.05.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 8 тур
3 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
36'
Г. Боу
45+2'
Т. Бьюкенан
83'
А. Букса
7'
А. Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз
84'
Замена
Д. Толкин
️️️️
К. Харпер
84'
Замена
T. Barlow
️️️️
D. Royer
Замена
E. Kizza
️️️️
Г. Боу
84'
ГОЛ! 3:1!
А. Букса
83'
Замена
T.
️️️️
Т. Бьюкенан
80'
Замена
T. McNamara
️️️️
В. Каптум
61'
Замена
А. Букса
️️️️
А. Ингви Траустасон
61'
59'
Замена
К. Харпер
️️️️
К. Кларк
46'
Замена
O. Fernandez
️️️️
Ф. Амайя
46'
Замена
П. Климала
️️️️
Фабио
ГОЛ! 2:1!
Т. Бьюкенан
Пас отдал
А. Ингви Траустасон
45'
+2
38'
Вторая желтая
А. Рейес
ГОЛ! 1:1!
Г. Боу
Пас отдал
А. Ингви Траустасон
36'
31'
Желтая карточка
А. Рейес
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Рейес
Пас отдал
Ф. Амайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
8
Каден Кларк
АП
90
Фабио
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
12
T.
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
16
Викельман Кармона
АП
17
Кэмерон Харпер
ПВ
9
Патрик Климала
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
4-5-1
30
Тернер
8
Белл
88
Фаррелл
24
Джонс
5
Бай
17
Бьюкенан
8
Полстер
9
Траустасон
7
Боу
10
Хиль
6
Каптум
3-4-1-2
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
3
Данкан
23
Кассерес
15
Рейес
54
25
Амайя
8
Кларк
77
90
Фабио
7
Боу
19
19
7
Боу
17
Бьюкенан
12
12
17
Бьюкенан
6
Каптум
26
26
6
Каптум
9
Траустасон
16
Букса
16
Букса
9
Траустасон
Харпер
47
Толкин
47
Толкин
Харпер
8
Кларк
17
Харпер
17
Харпер
8
Кларк
90
Фабио
9
Климала
9
Климала
90
Фабио
25
Амайя
22
22
25
Амайя
77
16
16
77
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
16
Викельман Кармона
АП
18
Ryan Meara
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
16
Викельман Кармона
АП
18
Ryan Meara
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Новости команд
Все
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Ред Буллз
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+