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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Реал Солт-Лейк
Даллас - Реал Солт-Лейк: обзор матча 23 мая 2021
Даллас
23.05.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 8 тур
2 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
43'
F. Jara (П)
84'
Р. Холлингшид
86'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Реал Солт-Лейк
90'
+4
Желтая карточка
А. Русняк
89'
Желтая карточка
Ж. Глад
89'
Замена
Э. Холт
️️️️
П. Руис
88'
Замена
D. Toia
️️️️
Э. Броди
86'
ГОЛ! 2:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
А. Эррера
ГОЛ! 2:0!
Р. Холлингшид
Пас отдал
П. Помыкал
84'
79'
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
Замена
П. Помыкал
️️️️
F. Vargas
73'
Желтая карточка
B.
69'
Замена
B.
️️️️
Х. Мартинес
64'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
F. Jara
43'
Желтая карточка
A. Ricaurte
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Реал Солт-Лейк
3
Эндрю Броди
ЛЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Андерсон Хулио
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Даллас
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
20
Эрик Холт
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
26
Noah Powder
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
3-2-1-4
1
Маурер
24
Холлингшид
15
Мартинес
2
6
Тессманн
6
Акоста
77
Обриан
27
29
17
8
4-3-1-3
30
Силва Марсело
15
Глад
22
Эррера
3
Броди
11
Русняк
13
17
Руис
11
Хулио
87
Крейлах
28
18
15
Мартинес
5
5
15
Мартинес
17
19
Помыкал
19
Помыкал
17
17
Руис
20
Холт
20
Холт
17
Руис
3
Броди
4
4
3
Броди
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
Остались в запасе
Даллас
Реал Солт-Лейк
99
Эма Твумаси
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
17
Данте Сили
ЛФ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
26
Noah Powder
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ПП
51
Andrew Putna
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
99
Эма Твумаси
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
17
Данте Сили
ЛФ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
26
Noah Powder
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ПП
51
Andrew Putna
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
21
Douglas Martinez
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Даллас - Реал Солт-Лейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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