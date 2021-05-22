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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 22 мая 2021
Портленд
22.05.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 8 тур
3 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
47'
Ф. Мора
60'
Ф. Мора
69'
D. Valeri (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
Замена
Б. Бодили
️️️️
Ж. Эбобиссе
81'
Замена
З. МакГроу
️️️️
D. Valeri
81'
80'
Замена
C. Dunbar
️️️️
Джонатан
80'
Замена
A. Saldana
️️️️
С. Ллетгет
Замена
Р. Самбрано
️️️️
Й. Чара
72'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
D. Valeri
69'
69'
Замена
E. Zubak
️️️️
К. Кабрал
ГОЛ! 2:0!
Ф. Мора
60'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мора
Пас отдал
Х. ван Ранкин
47'
Замена
М. Лориа
️️️️
Д. Асприлья
46'
46'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
Э. Альварес
Замена
Ф. Мора
️️️️
Э. Поло
45'
+3
44'
Красная карточка
Д. Уильямс
40'
Замена
S. Kljestan
️️️️
С. Грандсир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
33
Logan Ketterer
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
91
Кевин Кабрал
ЛВ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
67
Карлос Харви
ОП
24
Danilo Acosta
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
4-3-4
26
Браво
28
Туилома
13
Жупарич
2
ван Ранкин
19
Уильямсон
8
Чара
8
33
24
Поло
17
Эбобиссе
27
Асприлья
4-2-3-1
31
Бонд
22
Араухо
4
33
Уильямс
5
Стерес
8
Ллетгет
6
Джонатан
7
Грандсир
10
Альварес
91
Кабрал
14
Чичарито
8
18
МакГроу
18
МакГроу
8
17
Эбобиссе
98
Бодили
98
Бодили
17
Эбобиссе
8
Чара
26
Самбрано
26
Самбрано
8
Чара
24
Поло
99
Мора
99
Мора
24
Поло
27
Асприлья
44
Лориа
44
Лориа
27
Асприлья
10
Альварес
20
ДеПуй
20
ДеПуй
10
Альварес
8
Ллетгет
43
43
8
Ллетгет
7
Грандсир
16
16
7
Грандсир
91
Кабрал
11
11
91
Кабрал
6
Джонатан
70
70
6
Джонатан
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси
26
Хантер Султ
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
24
Danilo Acosta
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
26
Хантер Султ
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Остались в запасе
24
Danilo Acosta
ЦФ
67
Карлос Харви
ОП
33
Джонатан Клинсман
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
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