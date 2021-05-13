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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Коламбус
Торонто - Коламбус: обзор матча 13 мая 2021
Торонто
13.05.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 6 тур
2 : 0
Завершен
Коламбус
13'
M. Bradley
87'
J. Altidore
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Коламбус
Желтая карточка
J. Altidore
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Менса
89'
Желтая карточка
A. Keita
89'
Замена
М. Берри
️️️️
Л. Зелараян
ГОЛ! 2:0!
J. Altidore
Пас отдал
O. Gonzalez
87'
Замена
T. Endoh
️️️️
Р. Призо-Мбонге
77'
73'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
А. Мэцан
65'
Замена
Х. Аффул
️️️️
S. Abdul-Salaam
Замена
K. Lawrence
️️️️
Й. Сотельдо
64'
Замена
P. Mullins
️️️️
N. DeLeon
62'
Замена
J. Altidore
️️️️
A. Akinola
62'
Желтая карточка
A. Bono
54'
Желтая карточка
М. Дельгадо
46'
46'
Замена
A. Keita
️️️️
W. Francis
ГОЛ! 1:0!
M. Bradley
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
18
Nick DeLeon
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ПВ
3
Vito Wormgoor
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
14
Noble Okello
ЦФ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
3-1-3-3
26
21
Ауро
34
17
Мавинга
6
Призо-Мбонге
30
Сотельдо
8
Дельгадо
22
Ларея
9
4
18
2-2-2-4
89
Ром
12
6
Менса
10
Зелараян
6
11
Диас
23
Мэцан
9
Зардес
16
14
3
6
Призо-Мбонге
31
31
6
Призо-Мбонге
30
Сотельдо
92
92
30
Сотельдо
9
17
17
9
18
13
13
18
10
Зелараян
27
Берри
27
Берри
10
Зелараян
14
47
47
14
12
25
Аффул
25
Аффул
12
23
Мэцан
99
99
23
Мэцан
Остались в запасе
Торонто
Коламбус
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Крис Армас
25
Grant Lillard
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
31
Квентин Вестберг
ВР
Остались в запасе
25
Grant Lillard
ЦФ
24
Evan Bush
ВР
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Торонто - Коламбус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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