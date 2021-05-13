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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Монреаль
Интер Майами - Монреаль: обзор матча 13 мая 2021
Интер Майами
13.05.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 6 тур
0 : 2
Завершен
Монреаль
14'
Б. Йонсен
25'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Монреаль
Замена
F. Higuaín
️️️️
J. Chapman
46'
37'
Замена
А. Сейдич
️️️️
Д. Михайлович
33'
Желтая карточка
К. Миллер
25'
ГОЛ! 0:2!
Б. Йонсен
Пас отдал
Р. Киото
14'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йонсен
Пас отдал
Д. Михайлович
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
20
Брек Ши
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Интер Майами
4
Кристиан Макун
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
16
Joshua Penn
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
2-1-5-2
77
МакКартни
17
Шоукросс
14
40
Грегоре
90
Морган
13
Ульоа
8
Матюиди
14
20
Ши
7
Писарро
9
Игуаин
3-3-4
41
Пантемис
4
Камачо
5
Струна
4
Миллер
26
Лаппалайнен
6
Пьетт
10
Михайлович
28
Йонсен
9
Киото
14
27
14
2
2
14
10
Михайлович
14
Сейдич
14
Сейдич
10
Михайлович
Остались в запасе
Интер Майами
Монреаль
16
Joshua Penn
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
Главный тренер
Фил Невилл
22
Зоран Бассонг
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
25
Клемент Диоп
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
16
Joshua Penn
ЦФ
18
Dylan Castanheira
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
35
Sami Guediri
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
28
Эдисон Аскона
ЛВ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
33
Джовин Джонс
ЦЗ
Остались в запасе
22
Зоран Бассонг
ЦП
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
25
Клемент Диоп
ВР
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Интер Майами - Монреаль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
Монреаль
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Вчера, 16:29
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Вчера, 20:58
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Вчера, 16:29
4
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22 ноября
5
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22 ноября
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