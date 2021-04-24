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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Монреаль
Нэшвилл - Монреаль: обзор матча 24 апреля 2021
Нэшвилл
24.04.2021, суббота, 21:00
США. МЛС, 2 тур
2 : 2
Завершен
Монреаль
54'
Й. Кадис
77'
Х. Мухтар
13'
M. Toye
42'
Z. Brault Guillard
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Монреаль
Замена
Д. Неалис
️️️️
Д. МакКарти
90'
+2
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Х. Мухтар
90'
+1
84'
Замена
А. Сейдич
️️️️
M. Kizza
84'
Замена
З. Бассонг
️️️️
С. Пьетт
Замена
T. Anunga
️️️️
А. Годой
79'
ГОЛ! 2:2!
Х. Мухтар
77'
74'
Замена
Б. Йонсен
️️️️
Р. Киото
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Й. Кадис
71'
63'
Желтая карточка
А. Струна
60'
Замена
E. Hurtado
️️️️
M. Toye
Желтая карточка
А. Мьюил
56'
ГОЛ! 1:2!
Й. Кадис
Пас отдал
Р. Леаль
54'
Желтая карточка
А. Годой
50'
48'
Желтая карточка
Р. Киото
Замена
А. Мьюил
️️️️
H. Bwana
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
Z. Brault Guillard
Пас отдал
С. Пьетт
13'
ГОЛ! 0:1!
M. Toye
Пас отдал
Р. Киото
2'
Желтая карточка
С. Пьетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Монреаль
25
Клемент Диоп
ВР
4
Руди Камачо
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
19
Алекс Мьюил
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Монреаль
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
22
Зоран Бассонг
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Амар Сейдич
ЦП
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
4-4-2
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
11
Леаль
20
Годой
10
Мухтар
13
МакКарти
29
Кадис
70
3-4-3
25
Диоп
4
Камачо
5
Струна
4
Миллер
6
Пьетт
2
Ваньяма
10
Михайлович
2
13
9
Киото
12
29
Кадис
9
Сапонг
9
Сапонг
29
Кадис
13
МакКарти
12
Неалис
12
Неалис
13
МакКарти
20
Годой
27
27
20
Годой
10
Мухтар
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
10
Мухтар
70
19
Мьюил
19
Мьюил
70
6
Пьетт
22
Бассонг
22
Бассонг
6
Пьетт
12
14
Сейдич
14
Сейдич
12
13
9
9
13
9
Киото
28
Йонсен
28
Йонсен
9
Киото
Остались в запасе
Нэшвилл
Монреаль
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Jack Maher
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Главный тренер
Гэри Смит
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
5
Jack Maher
ЦФ
35
Bryan Meredith
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
Остались в запасе
41
Джеймс Пантемис
ВР
2
Жоэл Ватерман
ЦЗ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
27
Clement Bayiha
ЦФ
99
Хоакин Торрес
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Нэшвилл - Монреаль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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