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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Вильярреал
Динамо Загреб - Вильярреал: обзор матча 08 апреля 2021
Динамо Загреб
08.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вильярреал
44'
Ж. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Загреб - Вильярреал
86'
Замена
Р. Пенья
️️️️
М. Тригерос
Замена
М. Толич
️️️️
М. Оршич
82'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Л. Майер
82'
76'
Желтая карточка
Ж. Морено
Замена
М. Леовац
️️️️
Й. Гвардиол
72'
69'
Замена
М. Гомес
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
Л. Кастрати
️️️️
К. Якич
61'
Замена
Б. Петкович
️️️️
И. Атимвен
61'
46'
Замена
П. Алькасер
️️️️
К. Бакка
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо Загреб
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
22
Марин Леовац
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-2-3
25
Ливакович
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
24
Гвардиол
33
Ристовски
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
99
Оршич
17
Иванушец
80
Атимвен
4-1-2-1-2
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
7
Морено
70
Бакка
14
Майер
4
Франьич
4
Франьич
14
Майер
24
Гвардиол
22
Леовац
22
Леовац
24
Гвардиол
99
Оршич
10
Толич
10
Толич
99
Оршич
18
Якич
10
Кастрати
10
Кастрати
18
Якич
80
Атимвен
9
Петкович
9
Петкович
80
Атимвен
14
Тригерос
7
Пенья
7
Пенья
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
16
Гомес
16
Гомес
21
Чуквуэзе
70
Бакка
9
Алькасер
9
Алькасер
70
Бакка
Остались в запасе
Динамо Загреб
Вильярреал
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
Главный тренер
Дамир Кржнар
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
27
Йосип Мишич
ЦП
18
Робби Бертон
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Динамо Загреб - Вильярреал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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Динамо Загреб
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