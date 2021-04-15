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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Динамо Загреб
Вильярреал - Динамо Загреб: обзор матча 15 апреля 2021
Вильярреал
15.04.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Динамо Загреб
36'
П. Алькасер
43'
Ж. Морено
74'
М. Оршич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Динамо Загреб
Замена
А. Баэна
️️️️
П. Алькасер
90'
+2
Замена
Р. Пенья
️️️️
С. Чуквуэзе
90'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
90'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Д. Парехо
85'
82'
Замена
Д. Перич
️️️️
К. Теофил-Катерин
82'
Замена
Й. Мишич
️️️️
А. Адеми
76'
Замена
И. Атимвен
️️️️
Л. Иванушец
74'
ГОЛ! 2:1!
М. Оршич
Пас отдал
Б. Петкович
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Тригерос
62'
62'
Замена
П. Стоянович
️️️️
С. Ристовски
62'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Л. Майер
Желтая карточка
М. Тригерос
60'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
43'
40'
Желтая карточка
К. Якич
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
С. Чуквуэзе
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Динамо Загреб
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
18
Робби Бертон
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
10
Марко Толич
АП
80
Ияйи Атимвен
ПВ
10
Лирим Кастрати
ПВ
4-1-2-1-2
28
Рульи
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
4-1-2-2-1
25
Ливакович
33
Ристовски
24
Гвардиол
28
Теофил-Катерин
5
Лауритсен
18
Якич
14
Майер
45
Адеми
17
Иванушец
99
Оршич
9
Петкович
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
21
Чуквуэзе
7
Пенья
7
Пенья
21
Чуквуэзе
10
Парехо
13
Коклен
13
Коклен
10
Парехо
9
Алькасер
10
Баэна
10
Баэна
9
Алькасер
14
Тригерос
16
Гомес
16
Гомес
14
Тригерос
14
Майер
4
Франьич
4
Франьич
14
Майер
28
Теофил-Катерин
55
Перич
55
Перич
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
30
Стоянович
30
Стоянович
33
Ристовски
45
Адеми
27
Мишич
27
Мишич
45
Адеми
17
Иванушец
80
Атимвен
80
Атимвен
17
Иванушец
Остались в запасе
Вильярреал
Динамо Загреб
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
24
Даниэль Загорац
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
18
Робби Бертон
ЦП
10
Марко Толич
АП
10
Лирим Кастрати
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Дамир Кржнар
Статистика матча Вильярреал - Динамо Загреб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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