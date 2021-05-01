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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити: обзор матча 01 мая 2021
Реал Солт-Лейк
01.05.2021, суббота, 21:00
США. МЛС, 3 тур
3 : 1
Завершен
Канзаc Сити
35'
Д. Крейлах
17'
А. Пулидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
Желтая карточка
М. Чанг
79'
Замена
D. Martinez
️️️️
П. Руис
79'
72'
Замена
Г. Кинда
️️️️
Д. Бусио
64'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
R. Walter
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
57'
55'
Замена
Д. Шаллой
️️️️
Д. Расселл
ГОЛ! 1:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
Э. Броди
35'
Желтая карточка
П. Руис
32'
Замена
Э. Броди
️️️️
А. Эррера
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулидо
Пас отдал
K. Shelton
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Андерсон Хулио
ПВ
18
David Ochoa
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
3
Эндрю Броди
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
6
Гади Кинда
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
4-3-1-3
22
Эррера
30
Силва Марсело
4
15
Глад
11
Русняк
13
17
Руис
11
Хулио
87
Крейлах
28
18
3-2-5
3
Фонтас
14
24
Линдси
6
Санчес
54
1
6
Бусио
11
9
Пулидо
77
Расселл
22
Эррера
3
Броди
3
Броди
22
Эррера
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
17
Руис
21
21
17
Руис
6
Бусио
6
Кинда
6
Кинда
6
Бусио
54
15
Эспиноза
15
Эспиноза
54
77
Расселл
20
Шаллой
20
Шаллой
77
Расселл
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
5
Ashtone Morgan
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
16
Майкел Чанг
ПП
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
27
Wilson Harris
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
5
Ashtone Morgan
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
16
Майкел Чанг
ПП
18
Зак МакМат
ВР
0
J. J. Portillo
ЦП
Остались в запасе
27
Wilson Harris
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
13
Amadou Dia
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Канзаc Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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