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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Остин
Колорадо - Остин: обзор матча 25 апреля 2021
Колорадо
25.04.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 3 тур
1 : 3
Завершен
Остин
36'
А. Синъясики
60'
Кристиан
67'
C. Dominguez
71'
C. Dominguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Остин
85'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Кристиан
85'
Замена
K. Manneh
️️️️
C. Dominguez
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Бассетт
72'
Замена
N. Benezet
️️️️
А. Синъясики
72'
71'
ГОЛ! 1:3!
C. Dominguez
Пас отдал
Р. Редес
67'
ГОЛ! 1:2!
C. Dominguez
Пас отдал
Д. Галлахер
67'
Замена
Р. Редес
️️️️
Д. Страуд
67'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
D. Hoesen
Замена
J. Lewis
️️️️
М. Барриос
66'
60'
ГОЛ! 1:1!
Кристиан
Желтая карточка
J. Price
47'
Желтая карточка
А. Синъясики
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Синъясики
Пас отдал
J. Price
36'
23'
Замена
Ж. Колманич
️️️️
Б. Свит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остин
1
Brad Stuver
ВР
18
Хулио Касканте
ЦЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
7
Даниэль Перейра
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
10
C. Dominguez
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Danny Hoesen
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
8
Оливер Ларрас
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
99
Nicolas Benezet
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
3-5-2
23
Ярброу
6
Трасти
2
27
Уилсон
19
7
Намли
17
Бассетт
11
Синъясики
3
Акоста
11
Рубио
7
Барриос
2-4-1-3
1
18
Касканте
24
44
Свит
68
Кристиан
4
Ринг
7
Перейра
8
Страуд
9
14
10
11
Синъясики
99
99
11
Синъясики
17
Бассетт
20
Мескида
20
Мескида
17
Бассетт
7
Барриос
14
14
7
Барриос
44
Свит
23
Колманич
23
Колманич
44
Свит
68
Кристиан
6
Берхальтер
6
Берхальтер
68
Кристиан
8
Страуд
17
Редес
17
Редес
8
Страуд
9
17
Галлахер
17
Галлахер
9
10
31
31
10
Остались в запасе
Колорадо
Остин
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
77
Даррен Япи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
8
Оливер Ларрас
ЦП
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Остались в запасе
16
H. Jimenez
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Колорадо - Остин
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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