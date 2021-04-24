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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Ванкувер Уайткепс
Торонто - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 24 апреля 2021
Торонто
24.04.2021, суббота, 22:00
США. МЛС, 2 тур
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
7'
L. Singh
82'
Д. Осорио
55'
К. Дажоме (П)
70'
A. Rose
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Ванкувер Уайткепс
90'
+4
Замена
Р. Рапозо
️️️️
К. Дажоме
87'
Замена
Б. Гаспар
️️️️
М. Бальдисимо
86'
Замена
Д. Корнелиус
️️️️
Д. Кайседо
ГОЛ! 2:2!
Д. Осорио
82'
Замена
A. Akinola
️️️️
N. Okello
78'
75'
Замена
А. Кайо
️️️️
Ж. Бикел
Желтая карточка
O. Gonzalez
70'
70'
ГОЛ! 1:2!
A. Rose
Пас отдал
К. Гутьеррес
Желтая карточка
M. Bradley
64'
Замена
J. Altidore
️️️️
P. Mullins
61'
Замена
Д. Осорио
️️️️
N. DeLeon
61'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ауро
61'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дажоме
Замена
J. Morrow
️️️️
Д. Нельсон
46'
ГОЛ! 1:0!
L. Singh
7'
6'
Желтая карточка
К. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
21
Ауро
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
22
Ричмонд Ларея
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
31
Luke Singh
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
18
Nick DeLeon
ЦФ
13
Patrick Mullins
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ванкувер Уайткепс
71
Максим Крепо
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
12
Жаниу Бикел
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
2
Justin Morrow
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
21
Джонатан Осорио
ЦП
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
8
Александре Кайо
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
2-2-1-5
26
21
Ауро
34
8
Дельгадо
22
Ларея
26
Нельсон
31
13
18
14
4
3-1-2-2-2
71
Крепо
2
Нервински
4
Веселинович
4
Гутьеррес
55
Бальдисимо
31
Тейберт
12
Бикел
25
Кайседо
11
Дажоме
15
9
Каваллини
21
Ауро
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
21
Ауро
26
Нельсон
2
2
26
Нельсон
18
21
Осорио
21
Осорио
18
13
17
17
13
14
9
9
14
25
Кайседо
13
Корнелиус
13
Корнелиус
25
Кайседо
12
Бикел
8
Кайо
8
Кайо
12
Бикел
11
Дажоме
21
Рапозо
21
Рапозо
11
Дажоме
55
Бальдисимо
76
Гаспар
76
Гаспар
55
Бальдисимо
Остались в запасе
Торонто
Ванкувер Уайткепс
15
Эрик Савалета
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
31
Квентин Вестберг
ВР
Главный тренер
Крис Армас
12
Томас Хасал
ВР
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
15
Эрик Савалета
ЦЗ
24
Гриффин Дорси
ПЗ
31
Tsubasa Endoh
ЦФ
31
Квентин Вестберг
ВР
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Торонто - Ванкувер Уайткепс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
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