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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Орландо Сити - Атланта Юнайтед: обзор матча 17 апреля 2021
Орландо Сити
17.04.2021, суббота, 22:00
США. МЛС, 1 тур
0 : 0
Завершен
Атланта Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Замена
М. Айяс
️️️️
К. Мюллер
90'
+1
83'
Замена
J. Damm
️️️️
E. Hyndman
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Пато
80'
75'
Замена
Ф. Ибарра
️️️️
М. Морено
75'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
L. López
Замена
Б. Мичел
️️️️
Нани
71'
Замена
А. Переа
️️️️
Т. Акинделе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
30
Жуниор Урсо
ЦП
12
Пато
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
10
Марселино Морено
АП
5
Эсекьель Барко
АП
11
Джейк Малрейни
ПВ
0
A. Walkes
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
30
David Loera
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Атланта Юнайтед
34
Рокко Риос Ново
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
25
Jürgen Damm
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Галлезе
13
Руан
21
Шлегель
24
Смит
3
Карлос
32
Мендес
30
Урсо
17
Нани
8
Мюллер
13
Акинделе
12
Пато
3-1-3-3
1
Гьюзан
11
Леннон
12
Робинсон
2
Белло
5
Соса
11
Малрейни
5
Барко
10
Морено
16
7
0
13
Акинделе
8
Переа
8
Переа
13
Акинделе
17
Нани
91
Мичел
91
Мичел
17
Нани
12
Пато
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
12
Пато
8
Мюллер
9
Айяс
9
Айяс
8
Мюллер
10
Морено
5
Ибарра
5
Ибарра
10
Морено
16
25
25
16
7
77
Мартинес
77
Мартинес
7
Остались в запасе
Орландо Сити
Атланта Юнайтед
40
Брэндон Остин
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
34
Рокко Риос Ново
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
David Loera
ЦФ
Остались в запасе
34
Рокко Риос Ново
ВР
15
Алан Франко
ЦЗ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Статистика матча Орландо Сити - Атланта Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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