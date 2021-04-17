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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Сиэтл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 17 апреля 2021
Сиэтл
17.04.2021, суббота, 04:30
США. МЛС, 1 тур
4 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
49'
Ж. Пауло
70'
Р. Руидиас
73'
Р. Руидиас
86'
F. Montero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
К. Рольдан
90'
ГОЛ! 4:0!
F. Montero
Пас отдал
А. Рольдан
86'
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
Б. Смит
82'
79'
Замена
Ю. Райтала
️️️️
B. Kallman
79'
Замена
О. Алонсо
️️️️
Я. Грегуш
Замена
К. Роу
️️️️
Ж. Пауло
77'
Замена
Й. Гомес Андраде
️️️️
Х. Арреага
77'
76'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
ГОЛ! 3:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
К. Рольдан
73'
Замена
F. Montero
️️️️
W. Bruin
71'
ГОЛ! 2:0!
Р. Руидиас
Пас отдал
W. Bruin
70'
65'
Замена
R. Ábila
️️️️
E. Finlay
Желтая карточка
Ж. Пауло
54'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пауло
49'
Желтая карточка
Х. Арреага
44'
32'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Пенальти не реализован!
Р. Руидиас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
21
Jordy Delem
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
4-3-3
24
Фрай
14
Смит
40
3
Арреага
5
Толо
16
Рольдан
6
Пауло
7
Рольдан
12
Атенсио
29
9
Руидиас
3-5-2
97
Сент-Клер
15
Боксолл
77
Гаспер
20
31
Дотсон
17
Лод
13
20
Трапп
21
Грегуш
44
10
Рейносо
14
Смит
45
45
14
Смит
29
12
12
29
3
Арреага
28
Гомес Андраде
28
Гомес Андраде
3
Арреага
6
Пауло
22
Роу
22
Роу
6
Пауло
13
50
50
13
44
22
Райтала
22
Райтала
44
21
Грегуш
6
Алонсо
6
Алонсо
21
Грегуш
Остались в запасе
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
30
Stefan Cleveland
ВР
21
Jordy Delem
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
21
Jordy Delem
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
Остались в запасе
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Tyler Miller
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сиэтл - Миннесота Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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Миннесота Юнайтед
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