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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Сандефьорд
Стабек - Сандефьорд: обзор матча 04 июля 2021
Стабек
04.07.2021, воскресенье, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 2
Завершен
Сандефьорд
59'
А. Тветер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Сандефьорд
90'
Замена
Z. Eduardo
️️️️
Х. Сингх
81'
Замена
С. Гуссиас
️️️️
В. Куртович
68'
Замена
E. Valles
️️️️
К. Хансен
63'
Желтая карточка
M. Kreuzriegler
Замена
K. Kinoshita
️️️️
Г. Гельмуйден
62'
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Тветер
Замена
T. Lumanza
️️️️
М. Сольбаккен
46'
Замена
Y. Amankwah
️️️️
С. Вангберг
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сандефьорд
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
5
Sander Moen Foss
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стабек
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
3
Марк Валес
ЦП
92
Frederik Due
ЦФ
8
Ze Eduardo
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
4
Enric Valles
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
4-2-2-2
12
Сандберг
5
Йенссен
4
Вангберг
18
3
Оттесен
7
Сольбаккен
2
7
Нуса
10
Гельмуйден
20
Эдвардсен
17
2-1-2-1-5
2
Хаакенстад
5
Вембангомо
19
Куртович
6
Мерк
24
Сингх
99
Хансен
9
Тветер
1
4
5
7
4
Вангберг
3
3
4
Вангберг
7
Сольбаккен
67
67
7
Сольбаккен
10
Гельмуйден
19
19
10
Гельмуйден
24
Сингх
8
8
24
Сингх
99
Хансен
4
4
99
Хансен
19
Куртович
28
Гуссиас
28
Гуссиас
19
Куртович
Остались в запасе
Стабек
Сандефьорд
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
3
Марк Валес
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
Остались в запасе
92
Frederik Due
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
3
Марк Валес
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стабек - Сандефьорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Информация о матче
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