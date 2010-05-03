Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Арсенал
Блэкберн - Арсенал: обзор матча 03 мая 2010
Блэкберн
03.05.2010, понедельник, 20:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
44'
Д. Данн
68'
К. Самба
14'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Арсенал
Желтая карточка
С. Кэмпбелл
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Д. Данн
Замена
Эдуардо
️️️️
Э. Эбуэ
ГОЛ! 2:1!
К. Самба
Замена
А. Аршавин
️️️️
К. Вела
Желтая карточка
М. Сильвестр
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
В. Грелла
ГОЛ! 1:1!
Д. Данн
Пас отдал
Р. Нельсен
Желтая карточка
В. Грелла
14'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Б. Санья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
(К)
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
11
Винченцо Грелла
ЛП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
13
Мартин Ольссон
ЦП
17
Дэвид Данн
АП
8
Мортен Гамст Педерсен
ПП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Карлос Вела
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
27
Эммануэль Эбуэ
ЦП
14
Самир Насри
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
43
Конор Хендерсон
ЛП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-1-1
17
Робинсон
28
Живе
4
Самба
17
Нельсен
2
Сальгадо
11
Грелла
42
Эндрюс
13
Ольссон
8
Педерсен
17
Данн
33
Робертс
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Санья
16
Сильвестр
5
Кэмпбелл
2
Траоре
5
Диаби
27
Эбуэ
32
Уолкотт
14
Насри
10
Вела
32
ван Перси
17
Данн
4
Джонс
4
Джонс
17
Данн
11
Грелла
30
Хойлетт
30
Хойлетт
11
Грелла
10
Вела
28
Аршавин
28
Аршавин
10
Вела
27
Эбуэ
9
Эдуардо
9
Эдуардо
27
Эбуэ
Остались в запасе
Блэкберн
Арсенал
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
12
Джейсон Браун
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
43
Конор Хендерсон
ЛП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
0
Йилдирай Баштюрк
ЦП
12
Джейсон Браун
ВР
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
43
Конор Хендерсон
ЛП
6
Крэйг Истмонд
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Блэкберн - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:55 (прямая)
Новости команд
Все
Блэкберн
Арсенал
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+