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АПЛ 2026/2027
Блэкберн - Эвертон
Блэкберн - Эвертон: обзор матча 17 апреля 2010
Блэкберн
17.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Эвертон
70'
С. Н'Зонзи
81'
Д. Робертс
4'
М. Артета (П)
79'
Я. Айегбени
90'
Т. Кэхилл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Эвертон
+2
Замена
Д. Йобо
️️️️
Л. Саа
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
М. Ольссон
+2
ГОЛ! 2:3!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Я. Айегбени
Желтая карточка
Д. Робертс
ГОЛ! 2:2!
Д. Робертс
Пас отдал
Д. Хойлетт
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Т. Хибберт
ГОЛ! 1:2!
Я. Айегбени
Пас отдал
В. Аничебе
Желтая карточка
С. Дистен
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
К. Эндрюс
ГОЛ! 1:1!
С. Н'Зонзи
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Билялетдинов
Желтая карточка
К. Эндрюс
Замена
Д. Робертс
️️️️
М. Гамст Педерсен
20'
Желтая карточка
М. Артета
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Артета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
17
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
13
Мартин Ольссон
ЛВ
42
Кейт Эндрюс
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
АП
17
Дэвид Данн
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Микель Артета
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
20
Стивен Пиенаар
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
33
Джейсон Робертс
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Эвертон
1
Ян Тернер
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
38
Джеймс Уэллс
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-2-3-1
17
Робинсон
28
Живе
17
Нельсен
4
Джонс
2
Сальгадо
42
Эндрюс
15
Н'Зонзи
13
Ольссон
8
Педерсен
17
Данн
9
Калинич
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
20
Пиенаар
8
Артета
18
Невилл
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
28
Саа
42
Эндрюс
30
Хойлетт
30
Хойлетт
42
Эндрюс
8
Педерсен
33
Робертс
33
Робертс
8
Педерсен
13
Ольссон
9
Ди Санто
9
Ди Санто
13
Ольссон
28
Саа
2
Йобо
2
Йобо
28
Саа
2
Хибберт
24
Айегбени
24
Айегбени
2
Хибберт
14
Билялетдинов
28
Аничебе
28
Аничебе
14
Билялетдинов
Остались в запасе
Блэкберн
Эвертон
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
38
Джеймс Уэллс
ЦП
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
11
Винченцо Грелла
ЦП
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
1
Ян Тернер
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Блэкберн - Эвертон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Ивуд Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:55 (прямая)
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