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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Слуцк
СКА-1938 - Слуцк: обзор матча 22 мая 2021
СКА-1938
22.05.2021, суббота, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Слуцк
75'
Б. Зульфикаров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Слуцк
89'
Замена
S. Gvazava
️️️️
М. Сачковский
82'
Замена
А. Потапенко
️️️️
В. Бочеров
82'
Замена
К. Вергейчик
️️️️
С. Альфред
Замена
Д. Виговский
️️️️
Е. Юдчиц
76'
ГОЛ! 1:0!
Б. Зульфикаров
75'
Замена
️️️️
А. Рылач
72'
69'
Замена
E. Semenov
️️️️
С. Глебко
Замена
Б. Зульфикаров
️️️️
A. Vasilyev
67'
Замена
М. Омельянчук
️️️️
R. Yussif
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Слуцк
4
Илья Ращеня
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Стивен Альфред
ЦФ
17
Сергей Глебко
ЦФ
30
Илья Брановец
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
18
Максим Омельянчук
АП
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
0
R. Yussif
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Слуцк
12
Дмитрий Харитонов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
8
Egor Semenov
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
7
Shota Gvazava
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
2-3-2-4
55
Лаврик
5
Мирошников
6
55
Гирс
7
Свирепа
47
Васильев
2
Рылач
2
99
Юдчиц
22
13
3-2-1-1-4
4
Ращеня
5
Жевнеров
20
Образов
15
Бочеров
74
Сачковский
44
Бутаревич
77
Сасин
22
Велько
30
Брановец
17
Глебко
29
Альфред
22
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
22
0
0
18
Омельянчук
18
Омельянчук
99
Юдчиц
8
Виговский
8
Виговский
99
Юдчиц
15
Бочеров
17
Потапенко
17
Потапенко
15
Бочеров
74
Сачковский
7
7
74
Сачковский
17
Глебко
8
8
17
Глебко
29
Альфред
33
Вергейчик
33
Вергейчик
29
Альфред
Остались в запасе
СКА-1938
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
Главный тренер
Владимир Белявский
12
Дмитрий Харитонов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Юрий Клочков
АП
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
7
Юрий Клочков
АП
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча СКА-1938 - Слуцк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
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