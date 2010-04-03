Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Блэкберн
Портсмут - Блэкберн: обзор матча 03 апреля 2010
Портсмут
03.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Блэкберн
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Данн
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Э. Диуф
Желтая карточка
М. Браун
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Д. Утака
Замена
Л. Совах
️️️️
Р. Хьюз
Замена
В. Грелла
️️️️
С. Н'Зонзи
Вторая желтая
Э. Ванден Борре
Желтая карточка
Д. Данн
Желтая карточка
Э. Ванден Борре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ричард Хьюз
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Дэвид Данн
ЦП
8
Мортен Гамст Педерсен
ЦП
21
Эль-Хаджи Диуф
ЦФ
33
Джейсон Робертс
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Портсмут
31
Лиам О'Брайн
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
19
Леннард Совах
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
37
Гаэль Нлундулу
ЦФ
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Винченцо Грелла
ЦП
29
Амин Линганзи
ПП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-5-1-1
12
Эшдаун
4
Мокоена
3
Роша
20
Ванден Борре
23
О'Хара
8
Маллинс
26
Басинас
17
Браун
26
Хьюз
7
Утака
27
Кану
3-2-3-2
17
Робинсон
13
Ольссон
4
Самба
4
Джонс
2
Сальгадо
28
Живе
15
Н'Зонзи
17
Данн
8
Педерсен
33
Робертс
21
Диуф
26
Хьюз
19
Совах
19
Совах
26
Хьюз
7
Утака
10
Пикьонн
10
Пикьонн
7
Утака
21
Диуф
30
Хойлетт
30
Хойлетт
21
Диуф
15
Н'Зонзи
11
Грелла
11
Грелла
15
Н'Зонзи
17
Данн
9
Калинич
9
Калинич
17
Данн
Остались в запасе
Портсмут
Блэкберн
31
Лиам О'Брайн
ВР
37
Гаэль Нлундулу
ЦФ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Главный тренер
Авраам Грант
12
Джейсон Браун
ВР
29
Амин Линганзи
ПП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
31
Лиам О'Брайн
ВР
37
Гаэль Нлундулу
ЦФ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
29
Амин Линганзи
ПП
7
Брэтт Эмертон
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Авраам Грант
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Портсмут - Блэкберн
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Фрэттон Парк
Новости команд
Все
Портсмут
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+