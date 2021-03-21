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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Манчестер Юнайтед
Лестер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 21 марта 2021
Лестер
21.03.2021, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/4 финала
3 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
24'
К. Ихеначо
52'
Ю. Тилеманс
78'
К. Ихеначо
38'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Манчестер Юнайтед
84'
Замена
А. Диалло
️️️️
Фред
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Варди
83'
ГОЛ! 3:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
М. Олбрайтон
78'
Желтая карточка
Д. Эванс
76'
Замена
Д. Прат
️️️️
А. Перес
73'
72'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Желтая карточка
М. Олбрайтон
69'
64'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Теллес
64'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Н. Матич
64'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Д. ван де Бек
64'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
П. Погба
ГОЛ! 2:1!
Ю. Тилеманс
Пас отдал
К. Ихеначо
52'
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
П. Погба
30'
Желтая карточка
Г. Магуайр
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-3-3
1
Шмейхель
2
Сеюнджу
35
Эванс
3
Фофана
21
Кастань
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
22
Перес
9
Варди
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
13
Теллес
18
Матич
6
ван де Бек
7
Фред
8
Погба
11
Гринвуд
9
Марсьяль
9
Варди
8
Чодури
8
Чодури
9
Варди
22
Перес
26
Прат
26
Прат
22
Перес
13
Теллес
23
Шоу
23
Шоу
13
Теллес
8
Погба
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Погба
18
Матич
8
Фернандеш
8
Фернандеш
18
Матич
7
Фред
16
Диалло
16
Диалло
7
Фред
6
ван де Бек
10
Кавани
10
Кавани
6
ван де Бек
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Юнайтед
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лестер - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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