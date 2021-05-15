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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Люцерн
Янг Бойз - Люцерн: обзор матча 15 мая 2021
Янг Бойз
15.05.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
5 : 2
Завершен
Люцерн
35'
М. Эбишер
47'
К. Фасснахт
60'
К. Фасснахт
74'
Ж. Нсаме
77'
М. Шпильманн
9'
S. Grether
40'
В. Тасар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Люцерн
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Угринич
87'
Желтая карточка
С. Сидлер
Желтая карточка
Д. фон Бальмус
83'
81'
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
78'
ГОЛ! 5:2!
М. Шпильманн
Пас отдал
К. Фасснахт
77'
Замена
С. Лаупер
️️️️
Ж. Нсаме
77'
ГОЛ! 4:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
К. Фасснахт
74'
66'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
П. Шурпф
66'
Замена
И. Ндиайе
️️️️
А. Карбонель
66'
Замена
Й. Верманн
️️️️
Л. Эмини
Замена
У. Гарсия
️️️️
С. Зесигер
62'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Сулеймани
62'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Ф. Мамбимби
61'
ГОЛ! 3:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Сулеймани
60'
ГОЛ! 2:2!
К. Фасснахт
Пас отдал
М. Камара
47'
40'
ГОЛ! 1:2!
В. Тасар
Пас отдал
А. Карбонель
38'
Желтая карточка
В. Тасар
Желтая карточка
С. Зесигер
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Эбишер
Пас отдал
Ж. Лефор
35'
Желтая карточка
Ж. Лефор
12'
9'
ГОЛ! 0:1!
S. Grether
Пас отдал
В. Тасар
5'
Желтая карточка
П. Шурпф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
4-1-3-2
16
фон Бальмус
21
Лефор
5
Камара
15
Зесигер
30
Хефти
35
Мартинс
10
Сулеймани
20
Эбишер
16
Фасснахт
10
Мамбимби
17
Нсаме
4-4-2
27
Мюллер
24
Сидлер
5
Кнежевич
17
5
Лукас
10
Эмини
11
Шурпф
17
Фридек
6
Карбонель
27
Тасар
39
Соргич
15
Зесигер
25
Гарсия
25
Гарсия
15
Зесигер
10
Сулеймани
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Сулеймани
10
Мамбимби
10
Гаудино
10
Гаудино
10
Мамбимби
17
Нсаме
30
Лаупер
30
Лаупер
17
Нсаме
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
11
Шурпф
23
Угринич
23
Угринич
11
Шурпф
39
Соргич
22
22
39
Соргич
10
Эмини
59
Верманн
59
Верманн
10
Эмини
6
Карбонель
7
Ндиайе
7
Ндиайе
6
Карбонель
Остались в запасе
Янг Бойз
Люцерн
91
Гийом Февр
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
23
Квентин Масейрас
ПЗ
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
17
Ashvin Balaruban
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Янг Бойз - Люцерн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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