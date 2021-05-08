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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Базель
Янг Бойз - Базель: обзор матча 08 мая 2021
Янг Бойз
08.05.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Базель
71'
К. Фасснахт
72'
К. Мартинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Базель
87'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
С. Лаупер
️️️️
К. Фасснахт
83'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Ж. Нсаме
83'
81'
Замена
А. Пулулу
️️️️
В. Штокер
Замена
Джордан
️️️️
Ф. Мамбимби
76'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Мартинс
76'
76'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Д. Малес
75'
Замена
Я. Маршан
️️️️
Л. Дзуффи
75'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Паласиос
ГОЛ! 2:0!
К. Мартинс
Пас отдал
Ф. Мамбимби
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Фасснахт
Пас отдал
К. Масейрас
71'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Нгамале
39'
Желтая карточка
М. Камара
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
19
Дариан Малес
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Лука Дзуффи
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Джордан
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
38
Янник Маршан
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-1-2-1-2
16
фон Бальмус
30
Хефти
15
Зесигер
5
Камара
23
Масейрас
35
Мартинс
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Мамбимби
4-2-1-3
13
Линднер
30
Видмер
21
Хайдари
5
Джемерт
18
Петретта
23
Касами
14
Штокер
20
Паласиос
7
Дзуффи
19
Кабрал
19
Малес
13
Нгамале
7
Шпильманн
7
Шпильманн
13
Нгамале
17
Нсаме
10
Гаудино
10
Гаудино
17
Нсаме
16
Фасснахт
30
Лаупер
30
Лаупер
16
Фасснахт
35
Мартинс
32
Ридер
32
Ридер
35
Мартинс
10
Мамбимби
9
Джордан
9
Джордан
10
Мамбимби
19
Малес
27
Жегрова
27
Жегрова
19
Малес
14
Штокер
9
Пулулу
9
Пулулу
14
Штокер
7
Дзуффи
38
Маршан
38
Маршан
7
Дзуффи
20
Паласиос
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
20
Паласиос
Остались в запасе
Янг Бойз
Базель
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
Остались в запасе
2
Gonçalo Cardoso
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Янг Бойз - Базель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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