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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Янг Бойз
Люцерн - Янг Бойз: обзор матча 28 февраля 2021
Люцерн
28.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Янг Бойз
23'
Ф. Угринич
90+6'
М. Шульц
71'
К. Фасснахт
87'
С. Кнежевич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Янг Бойз
ГОЛ! 2:2!
М. Шульц
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Угринич
90'
Желтая карточка
С. Кнежевич
89'
88'
Желтая карточка
Ж. Нсаме
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
С. Кнежевич
81'
Замена
Ж. Лефор
️️️️
У. Гарсия
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
81'
79'
Желтая карточка
М. Эбишер
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Л. Шауб
75'
Замена
Л. Эмини
️️️️
Й. Верманн
75'
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Фасснахт
Пас отдал
Ж. Нсаме
70'
Замена
М. Эбишер
️️️️
С. Лаупер
63'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Сулеймани
63'
Замена
Джордан
️️️️
Ф. Мамбимби
63'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
Д. Гаудино
52'
Желтая карточка
С. Зесигер
Замена
Лукас
️️️️
C. Schwegler
44'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Угринич
23'
Желтая карточка
М. Бюрх
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
27
Christian Schwegler
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Люцерн
24
Силван Сидлер
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
1
David Zibung
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
9
Джордан
ЦФ
2-5-3
27
Мюллер
5
Кнежевич
15
Бюрх
21
Шауб
17
Фридек
10
Шульц
11
Шурпф
23
Угринич
59
Верманн
39
Соргич
27
4-4-2
16
фон Бальмус
23
Масейрас
28
Лустенбергер
15
Зесигер
25
Гарсия
30
Лаупер
32
Ридер
10
Гаудино
10
Сулеймани
17
Нсаме
10
Мамбимби
39
Соргич
22
22
39
Соргич
27
5
Лукас
5
Лукас
27
59
Верманн
10
Эмини
10
Эмини
59
Верманн
21
Шауб
7
Ндиайе
7
Ндиайе
21
Шауб
25
Гарсия
21
Лефор
21
Лефор
25
Гарсия
10
Гаудино
16
Фасснахт
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Сулеймани
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Сулеймани
30
Лаупер
20
Эбишер
20
Эбишер
30
Лаупер
10
Мамбимби
9
Джордан
9
Джордан
10
Мамбимби
Остались в запасе
Люцерн
Янг Бойз
1
David Zibung
ЦФ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
30
Сильвен Хефти
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
27
Варол Тасар
ЦФ
Остались в запасе
30
Сильвен Хефти
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Люцерн - Янг Бойз
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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