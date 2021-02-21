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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 21 февраля 2021
Янг Бойз
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Серветт
4'
С. Руй (АГ)
41'
Ж. Нсаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Серветт
Вторая желтая
М. Камара
90'
+3
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Мамбимби
81'
Замена
М. Шпильманн
️️️️
М. Сулеймани
81'
72'
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Т. Валь
72'
Замена
K. Koné
️️️️
Г. Кюи
Желтая карточка
М. Камара
62'
Замена
С. Зесигер
️️️️
Ф. Лустенбергер
59'
Замена
Д. Гаудино
️️️️
К. Фасснахт
59'
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Эбишер
59'
50'
Желтая карточка
В. Сассо
46'
Замена
А. Менди
️️️️
А. Сотье
46'
Замена
А. Шалк
️️️️
Б. Кеспедес
ГОЛ! 2:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
К. Масейрас
41'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Руй
Пас отдал
М. Камара
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
10
Борис Кеспедес
ЦП
25
Тео Валь
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
7
Марвин Шпильманн
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
8
Алекс Шалк
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
4-4-2
16
фон Бальмус
25
Гарсия
28
Лустенбергер
5
Камара
23
Масейрас
10
Сулеймани
32
Ридер
20
Эбишер
16
Фасснахт
17
Нсаме
10
Мамбимби
4-1-4-1
32
Фрик
32
Сотье
4
Руй
23
Сассо
3
Клиши
30
Имери
25
Валь
9
Стеванович
8
Конья
10
Кеспедес
99
Кюи
20
Эбишер
30
Лаупер
30
Лаупер
20
Эбишер
10
Мамбимби
12
Элиа
12
Элиа
10
Мамбимби
28
Лустенбергер
15
Зесигер
15
Зесигер
28
Лустенбергер
16
Фасснахт
10
Гаудино
10
Гаудино
16
Фасснахт
10
Сулеймани
7
Шпильманн
7
Шпильманн
10
Сулеймани
32
Сотье
29
Менди
29
Менди
32
Сотье
10
Кеспедес
8
Шалк
8
Шалк
10
Кеспедес
25
Валь
5
Ондуа
5
Ондуа
25
Валь
99
Кюи
20
20
99
Кюи
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
30
Сильвен Хефти
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
30
Сильвен Хефти
ПЗ
91
Гийом Февр
ВР
Остались в запасе
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
1
Joël Kiassumbua
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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