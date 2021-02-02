Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Хольштайн - Дармштадт
Хольштайн - Дармштадт: обзор матча 02 февраля 2021
Хольштайн
02.02.2021, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 6
Завершен
Дармштадт
58'
Я. Серра
86'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хольштайн - Дармштадт
ГОЛ!
S. Lorenz
7:5
ГОЛ!
M. Kirkeskov
6:5
Пенальти не реализован!
N. Hauptmann
ГОЛ!
Ф. Бартельс
5:5
ГОЛ!
I. Höhn
4:5
ГОЛ!
Л. Джэ Сон
4:4
ГОЛ!
П. Сын Хо
3:4
ГОЛ!
Ф. Порат
3:3
ГОЛ!
Л. Лукас Маи
2:3
ГОЛ!
Я. Серра
2:2
ГОЛ!
Ф. Холланд
1:2
ГОЛ!
С. Дурсун
1:1
ГОЛ!
A. Arslan
1:0
Пенальти не реализован!
Х. Валь
Пенальти не реализован!
М. Мелем
Замена
A. Arslan
️️️️
Й. Мефферт
120'
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Дурсун
85'
Желтая карточка
М. Мелем
83'
Замена
Н. Рапп
️️️️
В. Пальссон
82'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
Т. Кемпе
82'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ф. Платте
Замена
Ф. Порат
️️️️
Ф. Резе
80'
79'
Желтая карточка
Т. Скарке
Замена
N. Hauptmann
️️️️
A. Mühling
76'
76'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Ф. Шнеллхардт
76'
Замена
М. Мелем
️️️️
К. Клеменс
Желтая карточка
A. Mühling
71'
ГОЛ! 1:0!
Я. Серра
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
6
Хауке Валь
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
28
Йонас Мефферт
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
32
Simon Lorenz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
1
Ioannis Gelios
ЦФ
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
21
Immanuel Höhn
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Хольштайн
33
Томас Дахне
ВР
5
Фил Нойман
ЦЗ
27
Финн Порат
ЦП
33
Benjamin Girth
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
1
Dominik Reimann
ЦФ
Дармштадт
6
Николай Рапп
ЦЗ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
8
Пэк Сын Хо
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Florian Stritzel
ЦФ
37
Patrick Herrmann
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
40
Erich Berko
ЦФ
2-2-2-5
6
Валь
23
Дем
28
Мефферт
31
Бартельс
11
Резе
7
Джэ Сон
2
1
13
Серра
15
32
3-4-1-2
1
Шухен
17
Маи
26
Бадер
32
Холланд
8
Шнеллхардт
26
Пальссон
17
Клеменс
11
Кемпе
17
Хонзак
21
36
Платте
28
Мефферт
70
70
28
Мефферт
15
27
27
15
11
Резе
27
Порат
27
Порат
11
Резе
26
Пальссон
6
Рапп
6
Рапп
26
Пальссон
8
Шнеллхардт
21
Скарке
21
Скарке
8
Шнеллхардт
17
Клеменс
6
Мелем
6
Мелем
17
Клеменс
11
Кемпе
8
Сын Хо
8
Сын Хо
11
Кемпе
36
Платте
19
Дурсун
19
Дурсун
36
Платте
Остались в запасе
Хольштайн
Дармштадт
33
Томас Дахне
ВР
33
Benjamin Girth
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
1
Dominik Reimann
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
37
Patrick Herrmann
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
40
Erich Berko
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
33
Томас Дахне
ВР
33
Benjamin Girth
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
5
Stefan Thesker
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
1
Dominik Reimann
ЦФ
Остались в запасе
16
Florian Stritzel
ЦФ
37
Patrick Herrmann
ЦФ
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
40
Erich Berko
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Хольштайн - Дармштадт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
Новости команд
Все
Хольштайн
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+