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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Албания - Англия
Албания - Англия: обзор матча 28 марта 2021
Албания
28.03.2021, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 2 тур
0 : 2
Завершен
Англия
39'
Г. Кейн
63'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Англия
Желтая карточка
К. Гясула
89'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
К. Лячи
89'
81'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Ф. Фоден
Желтая карточка
Э. Хюсай
79'
73'
Желтая карточка
Г. Кейн
Замена
Л. Мемушай
️️️️
К. Баре
71'
71'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
К. Филлипс
69'
Желтая карточка
К. Уокер
63'
ГОЛ! 0:2!
М. Маунт
Пас отдал
Г. Кейн
Замена
Э. Леньяни
️️️️
А. Броя
59'
Замена
К. Гясула
️️️️
Х. Мемолла
59'
Замена
Р. Манай
️️️️
С. Цикалеши
59'
39'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Шоу
Желтая карточка
К. Баре
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
2
Хисен Мемолла
ЦЗ
5
Фредерик Везели
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
18
Ардиан Исмайли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
11
Мюрто Узуни
ЛВ
14
Казим Лячи
ЦП
7
Кейди Баре
ЦП
9
Армандо Броя
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Англия
22
Ник Поуп
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
14
Калвин Филлипс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
12
Гентьян Селмани
ВР
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
8
Клаус Гясула
ЦП
8
Шерифф Каллаку
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
0
Флориан Камбери
ЦФ
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Сэм Джонстон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Джесси Лингард
ЛВ
10
Джуд Беллингем
ЦП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Олли Уоткинс
ЦФ
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бериша
5
Везели
6
Джимсити
18
Исмайли
2
Мемолла
4
Хюсай
14
Лячи
7
Баре
11
Узуни
16
Цикалеши
9
Броя
4-2-3-1
22
Поуп
2
Уокер
6
Магуайр
5
Стоунз
3
Шоу
4
Райс
14
Филлипс
7
Фоден
19
Маунт
10
Стерлинг
9
Кейн
14
Лячи
20
Рамадани
20
Рамадани
14
Лячи
9
Броя
3
Леньяни
3
Леньяни
9
Броя
7
Баре
9
Мемушай
9
Мемушай
7
Баре
2
Мемолла
8
Гясула
8
Гясула
2
Мемолла
16
Цикалеши
7
Манай
7
Манай
16
Цикалеши
7
Фоден
7
Лингард
7
Лингард
7
Фоден
14
Филлипс
17
Уорд-Проус
17
Уорд-Проус
14
Филлипс
Остались в запасе
Албания
Англия
1
Томас Стракоша
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
12
Гентьян Селмани
ВР
8
Шерифф Каллаку
ЦП
0
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
12
Киран Триппьер
ПЗ
13
Дин Хендерсон
ВР
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
13
Сэм Джонстон
ВР
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
1
Томас Стракоша
ВР
5
Арлинд Айети
ЦЗ
15
Альби Дока
ЦЗ
19
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
12
Гентьян Селмани
ВР
8
Шерифф Каллаку
ЦП
0
Флориан Камбери
ЦФ
Остались в запасе
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Бен Чилвел
ЛЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
16
Конор Коди
ЦЗ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
12
Киран Триппьер
ПЗ
13
Дин Хендерсон
ВР
10
Джуд Беллингем
ЦП
19
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
13
Сэм Джонстон
ВР
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Албания - Англия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
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