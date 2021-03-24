Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Азербайджан
Португалия - Азербайджан: обзор матча 24 марта 2021
Португалия
24.03.2021, среда, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Азербайджан
36'
М. Медведев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Азербайджан
Замена
Ж. Палинья
️️️️
Р. Невеш
90'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Б. Силва
90'
85'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
А. Горбани
84'
Замена
А. Исаев
️️️️
Э. Махмудов
Желтая карточка
Б. Фернандеш
81'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Силва
75'
Замена
Рафа
️️️️
П. Нету
63'
52'
Желтая карточка
М. Эмрели
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Ж. Моутинью
46'
46'
Замена
А. Нуриев
️️️️
А. Гусейнов
46'
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
В. Мустафаев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Медведев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
19
Нуну Мендеш
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
17
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
17
Педру Нету
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
9
Андре Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Азербайджан
12
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
3
Азер Салахли
ЛЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
9
Али Горбани
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Португалия
12
Руй Силва
ВР
12
Жозе Са
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
24
Сержиу Оливейра
ЦП
16
Ренату Саншеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
15
Рафа
ЦФ
Азербайджан
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
20
Алексей Исаев
ОП
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Анатолий Нуриев
АП
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
29
Амиль Юнанов
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
19
Намик Алескеров
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Лопеш
19
Мендеш
3
Диаш
17
Дуарте
20
Канселу
21
Невеш
8
Моутинью
17
Нету
10
Силва
7
Роналду
9
Силва
3-2-2-3
12
Махаммадалиев
15
Гусейнов
18
Медведев
15
Гусейнов
14
Бадалов
3
Салахли
6
Мустафаев
8
Махмудов
5
Кривоцюк
10
Эмрели
9
Горбани
10
Силва
24
Оливейра
24
Оливейра
10
Силва
9
Силва
10
Феликс
10
Феликс
9
Силва
21
Невеш
6
Палинья
6
Палинья
21
Невеш
17
Нету
15
Рафа
15
Рафа
17
Нету
8
Моутинью
8
Фернандеш
8
Фернандеш
8
Моутинью
9
Горбани
11
Шейдаев
11
Шейдаев
9
Горбани
8
Махмудов
20
Исаев
20
Исаев
8
Махмудов
15
Гусейнов
11
Нуриев
11
Нуриев
15
Гусейнов
6
Мустафаев
20
Иббрахимли
20
Иббрахимли
6
Мустафаев
Остались в запасе
Португалия
Азербайджан
12
Руй Силва
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Жозе Са
ВР
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
16
Ренату Саншеш
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
29
Амиль Юнанов
ЦФ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
12
Руй Силва
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
12
Жозе Са
ВР
21
Диогу Жота
ЛВ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
16
Ренату Саншеш
ЦП
Остались в запасе
3
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
2
Сертан Ташкын
ПЗ
29
Амиль Юнанов
ЦФ
19
Тамкин Хализаде
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
1
Эмиль Балаев
ВР
19
Намик Алескеров
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Португалия - Азербайджан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Португалия
Азербайджан
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
20 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Раскрыты финансовые потери сборной Португалии из-за ухода Роналду
19 ноября
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии
19 ноября
1
Сборная Португалии отреагировала на 986-й гол Роналду
21 ноября
1
Моуринью ушел с пресс-конференции после вопроса о Роналду
20 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Раскрыты финансовые потери сборной Португалии из-за ухода Роналду
19 ноября
Стало известно, требовал ли Роналду уволить тренера Португалии
19 ноября
1
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+